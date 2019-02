VAR już się sprawdza w Lidze Mistrzów. Marciniak napisał historię

Ajax strzelił gola, ale do akcji wkroczył VAR

Do sytuacji doszło w 37. minucie meczu na Johan Cruyff ArenA. Wówczas w zamieszaniu w polu karnym Realu Thibaut Courtois odbił piłkę po strzale jednego z rywali, a dopadł do niej i skierował do bramki Nicola Tagliafico. Na pierwszy rzut oka mogło się wydawać, że gol został strzelony zgodnie z przepisami, lecz wystarczyło przeanalizować tę sytuację i okazało się, że bramka nie powinien być zaliczona. Będący na pozycji spalonej Dusan Tadić w momencie strzału Tagliafico blokował bowiem Courtoisa.

Prowadzący to spotkanie Skomina początkowo gola uznał, z czasem jednak postanowił upewnić się i skorzystać z debiutującego od tej fazy Ligi Mistrzów VAR-u. Sędziami odpowiedzialnymi za ten system byli dwaj Polacy i to właśnie Marciniak oraz Gil przekonali arbitra głównego do sprawdzenia kontrowersyjnej sytuacji.

Ostateczna decyzja jednak należała do Skominy, ten upewnił się, zobaczył akcję na powtórkach wideo i gola anulował. Choć VAR na boiskach Ligi Mistrzów zadebiutował już w meczach wtorkowych, to dopiero w meczu środowym został użyty po raz pierwszy.

Brawa dla polskiego zespołu

Za pomoc w prowadzeniu spotkania sędziów znad Wisły spotkało sporo pochwał od ekspertów. Jednym był ich znany kolega po fachu Rafał Rostkowski. "Bardzo dobra decyzja sędziego Damira Skominy ze Słowenii. Był spalony. Gol dla Ajaksu słusznie nie został uznany. Brawo dla polskiego zespołu VAR w składzie: Szymon Marciniak i Paweł Gil. To oni skłonili Skominę do obejrzenia powtórki na monitorze" - Rostkowski napisał na Twitterze.



Cztery sytuacje do rozważenia

Podczas meczu w Amsterdamie potwierdziły się zapowiedzi UEFA co do tego, w jakich sytuacjach VAR przyda się w Lidze Mistrzów. "Sędziowie w meczach Ligi Mistrzów z VAR-u będą mogli korzystać w przypadku decyzji dotyczący czterech rodzajów sytuacji meczowych: bramek, zdarzeń w polu karnym, czerwonych kartek oraz błędnej identyfikacji. Sędziowie VAR poinformują głównego w przypadku jasnych i wyraźnych błędów popełnionych w trakcie meczu. Arbiter główny będzie mógł skorzystać z powtórek wideo i podjąć ostateczną decyzję" – UEFA informowała w oficjalnym komunikacie zamieszczonym na stronie organizacji.



Spotkanie zakończyło się triumfem Realu Madryt 2:1. Gole dla zwycięzców w drugiej połowie strzelali Karim Benzema i Marco Asensio, a dla Ajaksu Hakim Ziyech.



1/8 finału Ligi Mistrzów:

wtorek, 12 lutego

Manchester United - PSG 0:2 (0:0)

AS Roma - FC Porto 2:1 (0:0)



środa, 13 lutego

Tottenham - Borussia Dortmund 3:0 (0:0)

Bramki: Son (47.), Vertonghen (83.), Llorente (86.)



Ajax Amsterdam - Real Madryt 1:2 (0:0)

Bramki: Ziyech (75) - Benzema (60), Asensio (87)



wtorek, 19 lutego

Olympique Lyon - FC Barcelona

Liverpool - Bayern Monachium



środa, 20 lutego

Schalke 04 - Manchester City

Atletico Madryt - Juventus