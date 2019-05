Trener Barcelony niepewny. "Czy mogę stracić pracę? Nie miałem czasu się zastanowić"

Dla Valverde i jego drużyny była to druga trudna do wyjaśnienia klęska w pucharowej fazie Ligi Mistrzów. We wtorek Barcelona roztrwoniła na Anfield trzybramkową zaliczkę z Camp Nou i to mimo ogromnych osłabień w składzie rywali. Powtórzyła się zatem sytuacja sprzed roku, gdy w ćwierćfinale elitarnych rozgrywek Barca odpadła z Romą, choć pierwszy mecz wygrała 4:1.

Klopp o decydującym golu: o mój Boże, to było genialne - Nie potrafię... czytaj dalej » - Czy mogę stracić pracę? Nie mam pojęcia. Prawda jest taka, że nie miałem czasu, by się nad wszystkim zastanowić, ale trener musi brać odpowiedzialność na siebie – powiedział Valverde w rozmowie z hiszpańską telewizją.

Prezydent klubu Josep Maria Bartomeu już zapowiedział, że kierownictwo "dogłębnie przeanalizuje to, co się wydarzyło".

"Marca", sportowy dziennik z Madrytu, nie ma wątpliwości: "Katastrofa na Anfield stawia Valverde, jego przyszłość, na skraju otchłani".



Zaskoczony nawet trener

Szkoleniowiec Barcelony, podobnie jak trener Liverpoolu Juergen Klopp, był pod ogromnym wrażeniem gola na 4:0 i podania Trenta Alexandra-Arnolda z rzutu rożnego do Divocka Origiego.

- Ten niesamowity gol wyrzucił nas z rozgrywek. Gdy spojrzałem w stronę boiska, piłka zmierzała już do siatki. Do tamtego momentu dobrze spisywaliśmy się przy stałych fragmentach, ale tu kompletnie nas zaskoczyli. Ja nawet dokładnie nie widziałem całej sytuacji. Wydaje mi się, że nasi piłkarze też w tamtym momencie odwrócili wzrok, a rywale byli gotowi – stwierdził Valverde.

Bolesne porażki

55-letni trener w dwóch ostatnich sezonach sięgnął z Dumą Katalonii po mistrzostwo Hiszpanii, ale bolesne porażki w Lidze Mistrzów sprawiły, że w najbliższych dniach władze klubu mogą zająć się ponowną analizą jego dotychczasowych dokonań.

- Mogę tylko przeprosić wszystkich kibiców. Zawsze robimy wszystko, by ich zadowolić i dać im powody do dumy. Każdy oczekuje od nas zwycięstw, ale w piłce nożnej czasem się też przegrywa. Nasze porażki są wyjątkowo bolesne. Do wtorku nie przegraliśmy, a teraz nie ma nas już w Lidze Mistrzów. W tej trudnej chwili jesteśmy jednak zjednoczeni – zapewnił Valverde.

Były szkoleniowiec Espanyolu, Olympiakosu i Villarrealu pracuje na Camp Nou od maja 2017 roku. W lutym 2019 roku przedłużył kontrakt z Barceloną o kolejny rok.



Liverpool - Barcelona 4:0 (1:0)

Bramki: Origi (7, 79), Wijnaldum (54, 56).



Pierwszy mecz: 3:0 dla Barcelony. Awans: Liverpool.

Liverpool: Alisson Becker - Trent Alexander-Arnold, Joel Matip, Virgil van Dijk, Andrew Robertson (46. Georginio Wijnaldum) - Jordan Henderson, Fabinho, James Milner - Xherdan Shaqiri (90. Daniel Sturridge), Sadio Mane, Divock Origi (85. Joe Gomez).

Barcelona: Marc-Andre ter Stegen - Sergi Roberto, Gerard Pique, Clement Lenglet, Jordi Alba - Arturo Vidal (75. Arthur), Sergio Busquets, Ivan Rakitić (80. Malcom) - Lionel Messi, Luis Suarez, Philippe Coutinho (60. Nelson Semedo).