Słynny klub nad przepaścią, wini sędziów. "17 poważnych błędów VAR"

Klubowa legenda ma uratować przed spadkiem. Valencia ogłosiła nazwisko trenera Walcząca z... czytaj dalej » Nietoperze w 2000 i 2001 roku dotarły do finału Ligi Mistrzów. W 2004 roku sięgnęły po ostatni dotychczas tytuł mistrza kraju (łącznie sześć), w tym samych roku triumfowały w Pucharze UEFA.

Później było coraz gorzej, choć w ostatnich latach Valencia - mimo odejścia wielu czołowych piłkarzy - odnosiła jeszcze sukcesy w Pucharze Hiszpanii (Króla). W 2019 roku wywalczyła to trofeum po raz ósmy w historii, a w ubiegłym dotarła do finału, przegrywając dopiero w rzutach karnych z Betisem.

Pokrzywdzeni

Obecny sezon to jednak dla licznych kibiców Valencii pasmo rozczarowań i w efekcie kilka zmian trenerów, które jednak niewiele dają. Ostatnie zwycięstwo słynny klub odniósł 11 marca z Osasuną (1:0). Potem w czterech spotkaniach zanotował trzy porażki i jeden remis.

W niedzielny wieczór drużyna prowadzona od niedawna przez legendę klubu Rubena Baraję grała bardzo ważny mecz z dwunastą obecnie Sevillą, ale nie zdołała zdobyć nawet punktu. Bramki dla gości na Estadio Mestalla zdobyli w drugiej połowie Francuz Loic Bade i Suso.

Źródło: EPA/MANUEL BRUQUE Sytuacja Valencii robi się coraz bardziej dramatyczna

Gospodarze domagali się dwóch rzutów karnych, najpierw za ewidentne zagranie ręką przez Fernando, potem za rzekomy faul Marcao na Marcosie Andre. I choć w obu przypadkach sędzia Carlos del Cerro Grande obejrzał sytuację na monitorze VAR, na jedenasty metr nie wskazał, ku wielkiemu rozczarowaniu miejscowych kibiców, piłkarzy oraz działaczy.



¡Enorme enfado en Mestalla! https://t.co/WDjABNvP0r#ValenciaSevillaFCpic.twitter.com/5iLdMvFt61 — MARCA (@marca) April 16, 2023

"Wstyd i kradzież"

- To nie pierwszy arbiter, który szkodzi Valencii. Jesteśmy absolutnie zdenerwowani i zniesmaczeni. Nie zasługujemy na sędziowanie, które doświadczamy w tym sezonie. Myślę, że naliczyłem 17 poważnych błędów VAR. Drużyna upadła i nie można tylko krytykować sędziów, ale to, co widzieliśmy dzisiaj na boisku, postawa sędziego to prawdziwy wstyd i kradzież - grzmiał dyrektor korporacyjny klubu Javier Solis.

- Wszystkie kluby cierpią z powodu poziomu sędziowania w tym kraju. Nie chcę wdawać się w wojnę o to, kto wyda najtrudniejsze oświadczenie po meczu, ale jest to rażące, muszę się powstrzymać - dodał.

Źródło: Getty Images Sędzia Carlos del Cerro Grande na ustach całej Hiszpanii

Zdaniem trenera Valencii brak podyktowania jedenastek odbił się negatywnie na postawie jego zespołu. - Prosimy o szacunek. Podejmowane decyzje muszą być dokładnie wyważone. Kiedy masz możliwość otrzymania wyraźnej jedenastki, inna decyzja wpływa na ciebie niekorzystnie. Nie sądzę, że zrobiliśmy coś tak źle, że przegraliśmy 0:2 - oznajmił Baraja.

Źródło: EPA/MANUEL BRUQUE Baraja nie okazał się, przynajmniej na razie, zbawcą Valencii

W tabeli Valencia pozostała na 18. pozycji. Łącznie zgromadziła 27 punktów i traci trzy do bezpiecznej strefy. Widmo degradacji sześciokrotnych mistrzów kraju staje się coraz bardziej realne.

- Musimy próbować i pracować dalej. Ten klub jest bardzo duży, ma 104 lata historii, zostało nam jeszcze kilka meczów. Jest kilka drużyn w okolicy i wszystko, co pozostaje, to praca, praca, praca i parcie do przodu - podkreślił Solis.

W następnej kolejce Nietoperzy czeka wyjazd na mecz z ostatnim w tabeli Elche.

Wyniki 29. kolejki:

piątek

Rayo Vallecano - Osasuna Pampeluna 2:1

sobota

Villarreal - Real Valladolid 1:2

Athletic Bilbao - Real Sociedad 2:0

Betis - Espanyol 3:1

Cadiz - Real Madryt 0:2

niedziela

Girona - Elche 2:0

Getafe - Barcelona 0:0

Atletico Madryt - Almeria 2:1

Valencia - Sevilla 0:2



poniedziałek

Celta Vigo - Mallorca