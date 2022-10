Valencia - FC Barcelona: o której mecz Lewandowskiego?

Przygotowania Barcelony do starcia z Bayernem w Lidze Mistrzów

Zobacz przygotowania piłkarzy Barcelony do starcia z Interem w 3. kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów.

Katalończycy będą bardzo chcieli poprawić sobie humory po odpadnięciu z Ligi Mistrzów. Zespół Xaviego Hernandeza zawiódł w nich na całej linii, tracąc już szansę na awans do fazy pucharowej, a w środowym meczu 5. kolejki przegrał na Camp Nou z Bayernem 0:3.

W Hiszpanii jego drużyna pokazuje ładniejszą twarz. W Primera Division zdobyła w jedenastu kolejkach 28 punktów i ustępuje jedynie broniącemu trofeum Realowi Madryt (31). Z Królewskimi Barcelona przegrała niedawno w El Clasico 1:3, ale z pozostałymi rywalami na krajowym podwórku radzi sobie świetnie. "Lewy" strzela dla Barcelony, Bayern zaciera ręce FC Barcelona w... czytaj dalej »

Valencia - FC Barcelona: kiedy i o której mecz?

W 12. kolejce wicelider wybiera się na Estadio Mestalla do Walencji. To zawsze duże wydarzenie w Hiszpanii, choć Nietoperze od kilku sezonów zmagają się z różnymi kłopotami, przede wszystkim odejściem czołowych piłkarzy (jak ostatnio przejście kapitana Carlosa Solera do PSG). Mecz odbędzie się w sobotę 29 października o godzinie 21. Relacja online w eurosport.pl.

Valencia w tabeli zajmuje obecnie dziewiąte miejsce (15 pkt), nie wygrała trzech kolejnych spotkań w październiku, ale emocji w sobotę nie zabraknie. W prowadzonej przez Włocha Gennaro Gattuso drużynie najsłynniejszym piłkarzem jest 35-letni urugwajski napastnik Edinson Cavani. Nie stracił dawnej formy - w trzech ostatnich kolejkach strzelił cztery gole.



Gwiazdą meczu na Estadio Mestalla powinien być jednak Lewandowski. Polski napastnik z 12 trafieniami zdecydowanie prowadzi w klasyfikacji strzelców w Hiszpanii. Według katalońskiego "Sportu" w sobotę ze skrzydeł wspierać go będą Ousmane Dembele i Ansu Fati.

Klasyfikacja strzelców LaLiga 2022/23 miejsce piłkarz klub gole/asysty 1. Robert Lewandowski FC Barcelona 12/4

2. Borja Iglesias Real Betis 7/2 3. Joselu Espanyol 7/0 4. Iago Aspas Celta Vigo 6/1 4. Federico Valverde Real Madryt 6/1 6.

Vinicius Junior Real Madryt 5/3 7. Antoine Griezmann Atletico Madryt 5/2 7. Brais Mendez Real Sociedad 5/2

Czy po ostatnich europejskich blamażach Blaugrana odniesie w lidze hiszpańskiej trzecie zwycięstwo z rzędu? "Niepowodzenie zakazane" - tak sobotnie starcie zapowiada kataloński dziennik "Mundo Deportivo". Z kolei "L'Esportiu" dodaje na okładce: "Barca zraniona odpadnięciem z Ligi Mistrzów potrzebuje zdecydowanej reakcji".