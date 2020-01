Barcelona i Messi bezradni. Zasłużona porażka z Valencią

- Wszyscy wiemy, ile kosztują w tej chwili piłkarze - stwierdził w "Faktach o Świecie" TVN24 BiS dziennikarz sportowy Sergiusz Ryczel, komentując to, jak szybko wzrosła wartość FC Barcelona. - Rzeczywiście, ogromne pieniądze - dopowiedział. - To jest kwestia zarządzania klubem sportowym. Tu nie wystarczą umiejętności czysto menedżerskie - skomentował Grzegorz Kita, prezes firmy Sport Management Polska. Podkreślił, że właściciel klubu sportowego musi na bieżąco wiedzieć, jak wyglądają nastroje w jego drużynie.

Kibice zgromadzeni na Estadio Mestalla liczyli na lepszy występ ulubieńców niż w poprzedniej kolejce, gdy przegrali 1:4 z Mallorcą. Przed spotkaniem Valencia zajmowała 7. miejsce ze stratą 12 punktów do prowadzącej Barcelony. Gospodarze nie przegrali na własnym boisku z Dumą Katalonii od 12 lat. Gra przyjezdnych nie napawa optymizmem, co skończyło się zwolnieniem Ernesto Valverde i zatrudnieniem Quique Setiena na stanowisku trenera.

W rywalizacji dwóch uczestników fazy pucharowej Ligi Mistrzów to Barcelona dłużej utrzymywała się przy piłce, ale nic z tego nie wynikało. W 10. minucie w polu karnym Barcy Gerard Pique faulował Jose Gayę. Sędzia wskazał na 11. metr. Jedenastkę wykonywaną przez Maxi Gomeza w 12. minucie fantastycznie obronił Marc-Andre ter Stegen. Urugwajski napastnik stwarzał najwięcej zagrożenia, ale Niemiec był nie do pokonania. Goście oddali jedynie jeden celny strzał, gdy w 36. minucie z rzutu wolnego uderzał Leo Messi, jednak problemów z interwencją nie miał Jaume Domenech.

Choć Valencia nie potrafi wygrać z Barceloną od siedmiu ligowych meczów, to po zmianie stron zaczęło się obiecująco. To, co nie udało się Gomezowi w pierwszej części gry, Urugwajczyk zrobił w 48. minucie. Piłka po jego strzale odbiła się od nóg Jordiego Alby i zmyliła Ter Stegena. Ostatecznie sędzia uznał to za gola samobójczego.

Messi nie pomógł

Barcelona musi poczekać na powrót Xaviego. "Uznałem, że jest za wcześnie" Quique Setien... czytaj dalej » Dużo zamieszania na murawie robił Ansu Fati, ale piłka jak zaczarowana, nie chciała wpaść do siatki gospodarzy. Nie potrafił zrobić tego też Messi, m.in. w 74. minucie wykonując rzut wolny. Valencia liczyła na kontry i wykorzystała jedną w 77. minucie. Ferran Torres wystawił piłkę do Gomeza, a ten nie dał szans Ter Stegenowi. Chwilę później po rzucie rożnym bramkę zdobył Gabriel Paulista, ale sędzia nakazał powtórzenie stałego fragmentu gry.

Podopieczni Alberta Celadesa wygrali z Barceloną 2:0. Szansę na odskoczenie od odwiecznego rywala będzie miał Real Madryt, który w niedzielny wieczór zagra na wyjeździe z Villarreal.

Valencia - Barcelona 2:0 (0:0)

Bramki: Alba (48., sam.), Gomez (77.)