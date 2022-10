Niesamowity Lewandowski. W ostatniej chwili dał zwycięstwo Barcelonie

VALENCIA - BARCELONA: RELACJA NA ŻYWO W EUROSPORT.PL>>>

Duma Katalonii od początku sezonu prezentuje dwie twarze. W lidze jest to oblicze piękne, bo przy wielkim udziale Lewandowskiego rozbija kolejnych rywali. Jedyną wpadką była tu bolesna porażka z Realem Madryt (1:3). Zupełnie inne oblicze Barcelona pokazuje w Lidze Mistrzów, gdzie zawodzi na całej linii i już po piątej kolejce pogrzebała szanse na awans.

Atletico pogrążone przez ligowego słabeusza w 99. minucie Atletico Madryt... czytaj dalej » Bramy do najlepszej "16" Champions League zatrzasnęła jej ostatecznie w pełni zasłużona przegrana z Bayernem Monachium na Camp Nou w minioną środę.

Przed sobotnim meczem na Estadio Mestalla pytanie brzmiało zatem - którą odsłonę Barcy zobaczymy tym razem. Valencia z pewnością rywalem pokroju Bayernu nie jest, nie wygrała od czterech meczów i w tabeli La Liga jest dopiero 10.

Słupek zatrzymał Lewandowskiego

Ekipa Nietoperzy w ostatnich tygodniach nie błyszczała, ale w sobotę mogła zacząć perfekcyjnie. Jeszcze przed upływem 30 sekund błąd we własnym polu karnym popełnił Jules Kounde i strzał Samuela Diasa Lino bronić musiał Marc-Andre ter Stegen.

Po tej sytuacji Barcelona błyskawicznie przeniosła ciężar gry na połowę rywala i przeważała. Szukała pierwszego gola. Powinna go strzelić w 13. minucie, kiedy Pedri fantastycznie wprowadził w pole karne Ansu Fatiego. Ten jednak w sytuacji sam na sam przegrał z Giorgim Mamardaszwilim.

Kilka akcji później młody Hiszpan się poprawił. Trafił do siatki, ale przy podaniu od Lewandowskiego był na spalonym i nie mógł się cieszyć.

Duma Katalonii przeważała, ale brakowało jej konkretów. Ten przyszedł, kiedy piłka dotarła wreszcie do Polaka. Na krótko przed przerwą Lewandowski fantastycznie wygrał walkę o pozycję w polu karnym, wyskoczył do dośrodkowania Jordiego Alby i uderzył z trudnej pozycji. Gol? Nie, tym razem tylko słupek, a snajper miał czego żałować. Przed zmianą stron trafień nie było, ale ekipa Barcelony dostała wskazówkę, że warto podaniami szukać właśnie Lewandowskiego.

Lewandowski z golem w ostatniej chwili

Wydawało się, że jeśli ktoś ma strzelić pierwszego gola, to będzie to Barcelona. Tymczasem krótko po wznowieniu gry Estadio Mestalla wybuchło radością. Do bramki trafił Dias Lino, ale trafienie po interwencji VAR nie zostało ostatecznie uznane. Powód? Kuriozalny - lecącą w jego stronę piłkę ręką trącił Marcos Andre. Po co? To wie tylko sam zainteresowany.

Później wszystko wróciło do normy ustalonej przed przerwą. Barcelona próbowała kruszyć mur obrony Valencii, ale robiła to nieporadnie.

Na pięć minut przed końcem goście powinni w końcu objąć prowadzenie. Nie objęła, bo fatalny kiks zaliczył Ferran Torres. Rezerwowy Barcelony, będąc pięć metrów przed pustą bramką, nie trafił w piłkę.

Wszystko wskazywało na to, że na Mestalla nic się już nie wydarzy. Ale Barcelona ma Lewandowskiego. Kapitan reprezentacji Polski w trzeciej minucie doliczonego czasu gry fantastycznie dopadł do dośrodkowania Raphinhy i czubkiem buta sięgnął piłki. Ta wpadła do siatki, a cała ekipa oszalała z radości. Tak buduje się legendę w nowym klubie.







Wywalczone w takich okolicznościach trzy punkty to dla Barcelony wiadomość kapitalna. Ale jest i wiadomość zła. W Walencji z urazami z boiska zeszli dwaj stoperzy - Eric Garcia i Kounde. Od dłuższego czasu z kontuzjami zmagają się też dwaj inni środkowi obrońcy: Ronald Araujo i Andreas Christensen.

Barcelona wciąż jest druga w tabeli La Liga. Zrównała się z punktami z Realem Madryt, ale Królewscy swój mecz 12. kolejki rozegrają dopiero w niedzielę, przeciwko Gironie.

Valencia - Barcelona 0:1

Bramka: Lewandowski (90+3')

