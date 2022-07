Nie żyje wicemistrz świata Uwe Seeler

W HSV rozpoczął przygodę z futbolem, był wychowankiem klubu, w którym spędził łącznie 28 lat, mimo wielu intratnych ofert z innych zespołów. W latach 1953-72 w seniorskiej drużynie rozegrał 476 spotkań i zdobył 404 bramki.

W 1960 roku został z HSV mistrzem Niemiec, dwa razy był wicemistrzem, w 1968 roku dotarł do finału Pucharu Zdobywców Pucharów. W sezonie 1963/64 z 30 golami był królem strzelców Bundesligi.

W drużynie narodowej rozegrał 72 mecze, uzyskując w nich 43 gole. Trzykrotnie kończył mundial w czołowej czwórce: w 1966 roku w Anglii został wicemistrzem świata, cztery lata później w Meksyku wywalczył brąz, a w 1958 na boiskach Szwecji Niemcy zajęły czwarte miejsce.

Po zakończeniu kariery sportowej pracował dla Adidasa oraz prowadził stację benzynową, W 1995 roku został prezesem Hamburgera SV, ale w 1998 roku ustąpił w wyniku afery finansowej, choć jemu nie postawiono żadnych zarzutów. Opublikował biografię pt. "Dziękuję, futbolu".

Od 2005 roku przed stadionem w Hamburgu stoi pomnik Seelera. Piłkarskie tradycje kontynuuje jego wnuk Levin Oeztunali, który obecnie gra w Bundeslidze w barwach Unionu Berlin.

Seeler odszedł w czwartek w wieku 85 lat. Jak informują niemieckie media, w ostatnich chwilach życia towarzyszyli mu najbliżsi.



Rest in peace, Uwe Seeler



A national team honorary captain and footballing legend, Uwe Seeler has passed away at the age of 85. Our thoughts and deepest sympathy are with his family and loved ones. pic.twitter.com/kU3Fx5ncbL — Germany (@DFB_Team_EN) July 21, 2022