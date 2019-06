Pierwszy wybór Kloppa. Utalentowany 17-latek wzmocnił Liverpool

Nicolas Pepe to obecnie najbardziej gorące naziwsko na giełdzie transferowej. 24-latek ma za sobą kapitalny sezon w barwach Lille. Teraz walczą o niego największe tuzy Europy. Podobno blisko jego zatrudnienia był Bayern, ale do gry włączył się Liverpool. Gdzie wyląduje Pepe?

Grający na pozycji środkowego bądź prawego obrońcy piłkarz, w minionych rozgrywkach rozegrał 15 meczów w Eredivisie w barwach PEC Zwolle. Graczem tego klubu był od 2012 roku. Zimą młodym piłkarzem interesowała się Sampdoria, oferując za wychowanka CSV'28 Zwolle 2,5 mln funtów. Do transakcji jednak nie doszło.



Welcome to Liverpool FC, Sepp #LFC have agreed a deal with PEC Zwolle for the transfer of Sepp van den Berg https://t.co/Mf8uphGrAY — Liverpool FC (@LFC) 27 czerwca 2019





To największy klub na świecie

Finalista Ligi Mistrzów rusza na zakupy. Padnie rekord transferowy Aż półtora roku... czytaj dalej » "Transfer do Liverpoolu to wspaniałe uczucie. Dla mnie to największy klub na świecie, dlatego moje marzenia się spełniły. Jestem bardzo podekscytowany" - stwierdził Holender, cytowany przez oficjalną stronę internetową klubu.

"Widziałem wielu piłkarzy, którzy z zespołów juniorskich Liverpoolu wchodzili do pierwszego zespołu. To niewiarygodne, zwłaszcza, że zajmuje się tym tak wielki klub" - dodał van den Berg.

Przyznał też, że jednym z powodów dołączenia do The Reds była osoba menedżera. "Dzięki niemu zespół odnosi tak wielkie sukcesy. Liverpool to najlepsze miejsce, gdzie będę mógł się rozwijać. Liczę, że rozegram w tym klubie sporo spotkań" - zakończył Holender.

Podpisują młodych

Reprezentacja Oranje słynie z ofensywnej gry. Holendrzy wykształcili jednak także wielu uniwersalnych obrońców, którzy z powodzeniem radzą sobie także na połowie rywala. W składzie wicemistrzów Anglii już od wielu miesięcy znajduje się jeden z najlepszych obrońców globu Virgil van Dijk. Być może w niedalekiej przyszłości stworzy skuteczny duet z młodszym rodakiem.

W dniu ogłoszenia transferu van den Berga pierwszy profesjonalny kontrakt z The Reds podpisał także 18-letni Abdi Sharif. Pomocnik urodził się w Somalii, ale dorastał w położonym na przedmieściach Liverpoolu Toxteth. Z klubem z miasta Beatlesów Sharif związany jest od szóstego roku życia. Był ważną częścią zespołu, który zwyciężył w rozgrywkach FA Youth Cup, przeznaczonych dla zawodników do 18. roku życia.