Wielka kontrowersja w meczu eliminacji mistrzostw świata. "Widziałem zdjęcia", "To jest nie do zaakceptowania"

Decydująca, jak się okazało, bramka w Montevideo padła w 42. minucie gry, a zdobył ją Giorgian De Arrascaeta. Urugwajczycy mieli sporą przewagę, ale nie potrafili udokumentować jej kolejnym trafieniem. Zamiast tego, sami mogli stracić w końcówce gola. W drugiej minucie doliczonej przez sędziego do podstawowego czasu na strzał lub dośrodkowanie zdecydował się Miguel Trauco.

Zaskoczony urugwajski bramkarz Sergio Rochet łapiąc piłkę, wpadł z nią do bramki. Sędziemu Andersonowi Daronco zasygnalizował, że futbolówka nie przekroczyła jednak linii. Peruwiańscy piłkarze zaczęli protestować i prosić arbitra, by przynajmniej sprawdził sytuację przez system VAR (w eliminacjach MŚ nie obowiązuje system goal-line).



Si a alguno nos quedaba alguna duda de que fue gol, este video parece disiparla completamente.

¿Y el chip que debe llevar la pelota para indicar si fue gol o no...? pic.twitter.com/XSwBGmcF8n — Jorge Barraza (@JorgeBarrazaOK) March 25, 2022

"Widziałem zdjęcia, to bez wątpienia gol"

Powtórki, którymi raczył realizator telewidzów, nie określiły jednoznacznie, czy piłka przeszła całym obwodem linię. Brazylijski sędzia zignorował jednak prośbę Peruwiańczyków i kontynuował mecz, jakby nic się nie stało.

Urugwajczycy po raz trzynasty uzyskali kwalifikację na mundial i rozpoczęli świętowanie. Peruwiańczycy zaś nie kryli oburzenia nawet po zejściu do szatni.

- Powiedziałem sędziemu, żeby to sprawdził, a on odpowiedział, że już to zrobił. Ale wszyscy mówili, że to powinna być bramka. Widziałem zdjęcia, to bez wątpienia gol. Trzeba takie rzeczy sprawdzać z VAR, zwłaszcza w meczach o takiej wadze - stwierdził peruwiański obrońca Alexander Callens.

"Z całym szacunkiem dla CONMEBOL, sędziów i zespołu VAR, to jest nie fair. To jest nie do zaakceptowania. Mam nadzieję, że ktoś coś zrobi, bo graliśmy bardzo dobrze i każdy to wie. Mam nadzieję, że odpowiedzialna za to osoba się ujawni, bo inaczej odbiera nam kwalifikację do mistrzostw świata" - napisał w mediach społecznościowych napastnik Peru Paolo Guerrero.



Paolo Guerrero comments on what happened in Uruguay!! pic.twitter.com/fJK7hJypJY — Diego Montalvan (@DMontalvan) March 25, 2022

Kontrowersyjna sytuacja oznacza, że przyjezdni stracili szansę na bezpośredni awans na mundial. Jeśli Peru utrzyma piątą lokatę, wystąpi w barażu międzykontynentalnym z przedstawicielem azjatyckiej strefy AFC. Jego zwycięzca awansuje do turnieju w Katarze.

W ostatniej kolejce Peru podejmie Paragwaj. Jeśli nie wygra, może zostać wyprzedzone przez Kolumbię (20 pkt) lub Chile (19.). Ten pierwszy zespół zagra na wyjeździe z Wenezuelą, drugi - u siebie z Urugwajem.

Ekwador też pewny gry w Katarze

Minionej nocy awans na mundial zapewnili sobie też piłkarze Ekwadoru. W czwartek przegrali wprawdzie z Paragwajem 1:3, ale dzięki wygranej Urugwaju z Peru i tak mają pewne co najmniej czwarte miejsce w eliminacjach (obie drużyny mają po 25 punktów, natomiast piąte Peru - 21).

Źródło: Getty Images Ekwador świętuje mimo porażki

Wcześniej dwie pierwsze lokaty w południowoamerykańskiej strefie CONMEBOL zapewniły sobie Brazylia i Argentyna, które pozostają niepokonane. Canarinhos w czwartek pokonali Chile 4:0, natomiast Albicelestes w piątek zagrają w Buenos Aires z Wenezuelą.

Wyniki 17. kolejki:

Urugwaj - Peru 1:0 (1:0)

Giorgian de Arrascaeta (42)



Kolumbia - Boliwia 3:0 (1:0)

Luis Diaz (39), Miguel Borja (72), Mateus Uribe (90)



Brazylia - Chile 4:0 (2:0)

Neymar (44), Vinicius Junior (45+1), Philippe Coutinho (72), Richarlison (90+1)



Paragwaj - Ekwador 3:1 (2:0)

Robert Morales (10), Piero Hincapie (45+6-samob.), Miguel Almiron (54) - Jordy Caicedo (85)