Lewandowski piłkarzem kolejki. "Każdego dnia robi coś dodatkowego"

Mecze ligi włoskiej można oglądać w kanałach ELEVEN SPORTS w Player.pl

31-latek miał wydatny wkład w zwycięstwo 2:1 w sobotnim meczu ligowym z Unionem Berlin. Strzelając gola Rafałowi Gikiewiczowi, poprawił rekord ustanowiony przed czterema laty przez Pierre'a-Emericka Aubameyanga.

"Bije rekordy na prawo i lewo"



REKORD POBITY! @lewy_official jako pierwszy w historii zdobywa minimum gola w każdym z pierwszych dziewięciu meczów sezonu Bundesligi!!



SZACUN. Najlepszy napastnik świata. Bayern prowadzi z Unionem 2-0. Mecz trwa w CANAL+ SPORT2! pic.twitter.com/Gq9NQPImSd — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) October 26, 2019





Jako pierwszy strzelił gola w każdym z dziewięciu pierwszych meczów sezonu Bundesligi. W sezonie 2015/16 Gabończyk, ówczesny napastnik Borussii Dortmund, trafił do siatki w pierwszych ośmiu ligowych meczach, ale uzbierał wtedy dziewięć goli. "Lewy" ma już na koncie 13 ligowych trafień.

"Bije rekordy na lewo i prawo" - napisano na oficjalnym profilu Bundesligi na Twitterze.



Breaking records left, right and centre @lewy_official is your Man of the Matchday! pic.twitter.com/yVkmhbxrv9 — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) 28 października 2019





To nie wszystko. Polski snajper jako jedyny zawodnik Bayernu znalazł się też w jedenastce 9. kolejki zaprezentowanej przez niemiecki "Bild". To już dla niego czwarta taka nominacja w tym sezonie.



Robert Lewandowski in Bild's Bundesliga Team of the week. pic.twitter.com/eTxvrQmiWY — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) October 27, 2019





- Lewandowski zdobywa bramki, robi więc dokładnie to, czego oczekuje się od napastnika. Myślę, że jest wybitnym graczem i trudno powiedzieć o nim coś, co jeszcze nie zostało powiedziane. Jest skromny i chce ciężko pracować. Każdego dnia na treningu robi coś dodatkowego, by jeszcze polepszyć swoją grę - pochwalił "Lewego" na oficjalnej stronie Bundesligi Davies.

Niespełna 18-letni Kanadyjczyk, tak jak Polak, rozegrał w sobotę całe spotkanie.

Kapitan reprezentacji Polski we wtorek będzie miał okazję przedłużyć swą strzelecką serię. Bawarczycy zagrają na wyjeździe z Bochum w drugiej rundzie Pucharu Niemiec.

Transmisja od godziny 20 w Eurosport 1 i Eurosport Player.