Trzecioligowiec postraszył mistrza. Cztery gole w dogrywce

Unia zaledwie pięć lat temu grała w amatorskiej B-klasie (ósmy poziom ligowy), ale szybko przebiła się na szczebel międzywojewódzki. Starcie z Piastem w Pucharze Polski w całym mieście okrzyknięto największym wydarzeniem sportowym od kilku lat.

- Takie sytuacje są trudne, bo rywal ma wszystko do wygrania, my - do stracenia. Oczywiście, dla niżej notowanego przeciwnika to jest wielkie doświadczenie i na pewno gospodarze dadzą z siebie 150 procent, by nas wyeliminować. My musimy zrobić to samo, by ich pokonać - oceniał przed meczem duński obrońca Piasta Mikkel Kirkeskov. Z rakietnicy w piłkarzy. Surowe kary za chuligańskie wybryki w Pucharze Polski Komisja... czytaj dalej »

Doświadczenie wzięło górę

Gliwiczanie zaczęli jednak zgodnie z planem. Już w 5. minucie prowadzenie przyjezdnym zapewnił Tiago Alves, który strzałem z kilku metrów trafił do bramki rywali.

Z biegiem czasu jednak mecz się wyrównał. Z gospodarzy zeszło ciśnienie i po nieco ponad godzinie gry trybuny w Skierniewicach ogarnęła euforia. Najpierw przechwyt w środku, potem rajd z piłką zakończony strzałem i golem - w ten sposób Dawid Przezak pokonał Jakuba Szmatułę.

Wydawało się, że zespół Waldemara Fornalika rzuci się na rywala, ale tymczasem w drugiej części nie stworzył sobie żadnej klarownej sytuacji do strzelenia gola. Ich defensywa też była szczelna, więc o tym, kto awansuje do następnej rundy miała zadecydować dogrywka.

Ta była już popisem Piasta, który w dodatkowych 30 minutach zaaplikował rywalom aż cztery gole. Trafiali kolejno Toma Hateley, Jakub Holubek i dwa razy Gerard Badia. Gospodarze ewidentnie opadli już z sił, jednak i tak należą się im brawa za ambicję.

Źródło: PAP/Roman Zawistowski Unia postraszyła Piasta

1/32 finału Pucharu Polski:

Unia Skierniewice - Piast Gliwice 1:5 po dogrywce (0:1, 1:1)

Dawid Przezak (63) - Tiago Alves (5), Tom Hateley (100), Jakub Holubek (105), Gerard Badia (108-karny, 117)

Żółte kartki - Unia Skierniewice: Jarosław Szyc. Piast Gliwice: Bartosz Rymaniak, Tomas Huk, Jakub Holubek.

Sędzia: Kornel Paszkiewicz (Wrocław). Widzów ok. 1500.