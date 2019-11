Emery zwolniony z Arsenalu. Legenda klubu przejęła jego obowiązki

Jose Mourinho przejął funkcję menedżera w Tottenhamie. Portugalczyk podpisał kontrakt do 30 czerwca 2023 roku. Do pracy wrócił po rocznej przerwie. Wcześniej prowadził m.in. w Manchesterze United, Chelsea, Realu Madryt czy Interze. Mourinho zastąpił w Tottenhamie Mauricio Pochettino.

Trener Arsenalu po awansie do finału Ligi Europy. Kanonierzy pokonali w półfinałowym dwumeczu Valencię.

Unai Emery: to jeszcze nie koniec

Unai Emery: to jeszcze nie koniec

Drugie dno kontuzji Pogby. "Wiemy, że on chce odejść" Kolejne... czytaj dalej » O zwolnieniu Emery'ego mówiło się od dawna. Po majowej porażce w finale Ligi Europy stało się jasne, że Arsenal nie zagra w tym sezonie w Lidze Mistrzów. Hiszpan dostał jednak kredyt zaufania, ale nie potrafił z niego skorzystać.

Nie wygrali od miesiąca

W ostatnich tygodniach na grę Kanonierów nie dało się patrzeć. Wyników również nie było. Arsenal nie był w stanie wygrać meczu od ponad miesiąca, gdy pokonał portugalską Vitorię Guimaraes w Lidze Europy.

Czwartkowa porażka z Eintrachtem przedłużyła niechlubną serię siedmiu meczów bez zwycięstwa. Ostatni raz taka sytuacja miała miejsce w 1992 roku.

"Decyzję podjęto ze względu na styl i wyniki, które nie są na wymaganym poziomie" - napisano w oficjalnym komunikacie klubu.



Club statement: Unai Emery — Arsenal (@Arsenal) November 29, 2019

Legenda na ratunek

Tymczasowym trenerem londyńskiego klubu został Fredrik Ljungberg. Dotychczas Szwed prowadził drużynę do lat 23.

Ljungberg jest jedną z legend Arsenalu. Grał w nim w latach 1998-2007. W tym czasie zdołał wywalczyć dwa mistrzostwa Anglii, trzy krajowe puchary oraz dotarł do finału Ligi Mistrzów (2006).



Jeśli Szwed zdoła wygrzebać klub z kryzysu, ma szanse na stałe przejąć stery w pierwszej drużynie. Z pracą na The Emirates łączony jest również Mauricio Pochettino, który do niedawna pracował w innym londyńskim klubie - Tottenhamie.

Po 13 kolejkach Premier League Arsenal zajmuje dopiero ósme miejsce w tabeli (18 punktów). Do pierwszego Liverpoolu traci aż 19 punktów.