Emery: albo uratujemy sezon, albo zostaniemy z niczym

Popis Aubameyanga. Arsenal pewnie wkroczył do finału Ligi Europy Po interesującym... czytaj dalej » Dla Arsenalu to na razie słodko-gorzki sezon. W Premier League zawiódł na ostatniej prostej. Jeszcze kilka tygodni temu wydawało się, że spokojnie skończy w najlepszej czwórce, która daje awans do Ligi Mistrzów, ale tak się nie stało. Seria niespodziewanych porażek spowodowała, że wypadł poza TOP4. Jedyną szansą na grę w kolejnej edycji Champions League jest zwycięstwo w Lidze Europy. Do zrealizowania tego celu pozostał im jeszcze jeden krok.

W czwartek Kanonierzy wykonali zadanie perfekcyjnie.

Wszystko albo nic Arsenalu

W pierwszym meczu z Valencią - u siebie - wygrali 3:1, więc na wyjeździe do awansu wystarczała nawet minimalna porażka. Anglicy nie kalkulowali, zwyciężyli 4:2 i wielkim stylu awansowali do finału, w którym zagrają z Chelsea.

- Po wpadkach w lidze musieliśmy skupić się na Lidze Europy. Byliśmy mocno skoncentrowani na tym spotkaniu. Jestem dumny z postawy całego zespołu i z naszych kibiców – cieszył się po meczu Emery.

Podkreślił jednak, że to nie było ostatnie słowo Arsenalu. – Został nam najważniejszy mecz. Gramy o wszystko. Albo uratujemy sezon, albo zostaniemy z niczym. Wierzę jednak, że nam się uda. Innej opcji już nie mamy – dodał.

Finał w Baku odbędzie się 29 maja.