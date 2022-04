"Mieliśmy plan i nie wypalił". Trener rywali pod wrażeniem Liverpoolu

Zgodnie z przewidywaniami od pierwszej minuty piłkarze Liverpoolu zepchnęli gości do defensywy. Ci byli na to świetnie przygotowani. Szczelna obrona i umiejętność wyprowadzenia skutecznych kontrataków to ich znak firmowy. Taka taktyka pomogła wcześniej wyeliminować już Juventus i Bayern. Liverpool przełamał się po przerwie. Finał Ligi Mistrzów na wyciągnięcie ręki Kolejny kapitalny... czytaj dalej »

Jak Inter 12 lat temu

Tym razem jednak dominacja rywala nie podlegała dyskusji. Między 53. a 55. minutą została udokumentowana dwoma golami. O przewadze zespołu Juergena Kloppa świadczą też statystyki - 73 procent posiadana piłki i 19 strzałów wobec jednego Villarrealu.

Dla siódmej drużyny ligi hiszpańskiej to dopiero pierwszy mecz w historii z jednym strzałem i pierwszy pod wodzą Emery'ego (trenerem jest od połowy 2020 roku), w którym Villarreal nie zarejestrował żadnego celnego strzału na bramkę.

Żeby przypomnieć sobie kiedy ostatnio w półfinale Ligi Mistrzów któraś z drużyn oddała tylko jeden strzał, trzeba cofnąć się do rewanżowego starcia Barcelony z Interem na Camp Nou w sezonie 2009/10. Mediolańczycy, prowadzeni wtedy przez Jose Mourinho cel jednak osiągnęli, bo nie tylko awansowali do finału, ale też go wygrali (z Bayernem).



1 - This has been Villarreal's game with the fewest shots attempted (1) and also the only one in which they have failed to register a shot on target under Unai Emery in all competitions. Difficulty. pic.twitter.com/x3JMV5zNch — OptaJose (@OptaJose) April 27, 2022

- Chcieliśmy wygrać, ale nie mogliśmy. Nie pozwolili nam przejąć kontroli nad spotkaniem. Dzisiaj musieliśmy opierać się na defensywie tak bardzo, jak mogliśmy, aby mieć opcje w rewanżu - powiedział po środowym występie Emery.

Emery: mogło być gorzej

Trener Villarreal jest zadowolony, że jego drużyna nie straciła na Anfield więcej goli, a mogła - Liverpool miał wiele sytuacji.

- Wiemy, że oni są faworytami, że są lepsi, ale też, że możemy z nimi konkurować. Dziś tego nie zrobiliśmy i nie możemy nic powiedzieć. Ale czasami na negatywne wyniki trzeba spojrzeć z innej perspektywy. Mogło być gorzej gdyby któraś z bramek z pozycji spalonej została uznana, na lepszy wynik nie zasłużyliśmy. Dzisiaj mieliśmy plan i nie wypalił - podkreślił Hiszpan.

Źródło: Getty Images Villarreal ma szanse odrobić straty z Liverpoolem?

Rewanż na Estadio de la Ceramica odbędzie się we wtorek o godzinie 21.

- Zostało 90 minut rywalizacji. Jesteśmy w tym miejscu, bo coś już udało nam się zrobić. We wszystkich rundach odbywały się dwa mecze i w tej fazie też tak będzie. Musimy postarać się, żeby w rewanżu zagrać zupełnie inaczej, zamierzamy zaproponować co innego - zapowiedział.

Wyniki i program półfinałów Ligi Mistrzów:



wtorek, 26 kwietnia

Manchester City - Real Madryt 4:3 (2:1)



środa, 27 kwietnia

Liverpool - Villarreal 2:0 (0:0)



rewanże:



wtorek, 3 maja

Villarreal - Liverpool



środa, 4 maja

Real Madryt - Manchester City