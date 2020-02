Wyrzucony z Arsenalu trener przerwał milczenie. "Gwiazdy nie miały właściwego nastawienia"

Gdy pod koniec maja 2018 roku Emery został wytypowany na następcę Arsene'a Wengera, kibice z północnego Londynu mieli nadzieję, że to zapowiedź lepszych czasów. Bask miał nawiązać do sukcesów, które odniósł w Sevilli.

Pierwszy rok jego pracy na The Emirates pokazał, że jest to możliwe. Doprowadził Kanonierów do finału Ligi Europy (w nim Arsenal przegrał z Chelsea 1:4). Gorzej szło mu w Premier League. Londyński klub zakończył rozgrywki na piątym miejscu, pierwszym niepremiowanym awansem do Ligi Mistrzów.

- Straciliśmy czwórkę naszych kapitanów: Laurenta Kościelnego, Petra Cecha, Aarona Ramseya i Nacho Monreala. Mocne osobowości. To zadecydowało o naszym niepowodzeniu - wyjaśnił Emery w wywiadzie dla "France Football".

"Brakowało nam osobowości"

Wszystko posypało się w kolejnym sezonie. Po porażce z Eintrachtem 1:2 w piątej kolejce Ligi Europy i tym samym siódmym meczu bez zwycięstwa, podziękowano mu za pracę.

- W tym sezonie brakowało nam osobowości, aby pozostać na dobrej drodze. A niektóre gwiazdy nie miały właściwego nastawienia. Oczekiwały więcej, niż same były w stanie dać - podkreślił Emery.

Wprawdzie hiszpański szkoleniowiec nie podaje konkretnych nazwisk, ale najprawdopodobniej miał na myśli Mesuta Oezila. Choć niemiecki ofensywny pomocnik był zdrowy i gotowy do gry, przez kilka miesięcy był pomijany przy wyborze składu.

Cały wywiad z Emery'm we francuskim tygodniku ukazał się we wtorek. Wiele wątków dotyczy także pracy Hiszpana w PSG.