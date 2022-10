Utytułowany trener przejął klub Polaków

Ostatnia deska ratunku Ronaldo. United blisko ważnej decyzji Cristiano Ronaldo... czytaj dalej » Zespół z Birmingham pod wodzą Gerrarda wpadł w kryzys, z którego były menedżer m.in. Rangers FC nie potrafił go wyciągnąć. Czara goryczy przelała się po przegranym spotkaniu 12. kolejki Premier League z Fulhamem (0:3). Anglik zostawił zespół na 17. miejscu.

Choć w kolejnym meczu pod wodzą asystenta Aarona Danksa The Villans efektownie pokonali Brentford 4:0, to właściciele klubu nie widzieli go w roli pełnoprawnego trenera pierwszego zespołu.

Zdaniem bardzo dobrze poinformowanego Fabrizio Romano, klub prowadził negocjacje z Villarrealem, które dotyczyły Unaia Emery'ego. Jego doniesienia szybko znalazły potwierdzenie.

Zapłacili 6 milionów euro

Hiszpan, który w ubiegłym roku również w trakcie sezonu odmówił pracy w Newcastle, tym razem powiedział "tak". Oficjalna strona Aston Villi podała, że swoje obowiązki zacznie pełnić 1 listopada, po uzyskaniu pozwolenia na pracę.

Nie ujawniono długości kontraktu, ale zdaniem Romano chodzi o "wieloletnią współpracę", którą wyceniono na 7 milionów euro za sezon.

Ponadto Aston Villa zapłaciła Villarrealowi klauzulę odstępnego wynoszącą 6 milionów euro.

Będzie to druga przygoda 50-latka z Premier League. Poprzednia zakończyła się niepowodzeniem, gdy prowadził Arsenal.



Official, confirmed. Aston Villa have appointed Unai Emery as new head coach, as salary will be around €7m/year. #AVFC



Contract completed as Aston Villa will pay full €6m release clause to Villarreal. pic.twitter.com/CSi3PgTb7Y — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 24, 2022







Emery, oprócz Villarrealu i Arsenalu, pracował również m.in. w Valencii, Spartaku Moskwa, FC Sevilla i PSG. Z tym ostatnim klubem w sezonie 2017/2018 wywalczył mistrzostwo Francji, ale jego wizytówką są cztery triumfy w Lidze Europy (trzy z Sevillą, jeden z Villarrealem).

Piłkarzami Aston Villi są reprezentanci Polski Matty Cash i wypożyczony z Southampton Jan Bednarek.