Dramat obrońcy Bayernu. "Może zapomnieć o występie na Euro"

Dramat środkowego obrońcy rozegrał się w minioną sobotę, w trakcie wyjazdowego meczu z Augsburgiem (2:2). W 11. minucie Suele upadł na murawę, trzymając się za lewe kolano. Diagnoza jest fatalna - zerwane więzadła krzyżowe. W takich wypadkach przerwa w grze to około pół roku.

Dramat i katastrofa

Złe wieści potwierdził Uli Hoeness. - To wielki dramat i katastrofa. Dla niego właśnie sezon się skończył. Na mistrzostwa Europy również nie pojedzie. Może już myśleć o kolejnym sezonie - powiedział prezes mistrzów Niemiec, cytowany przez "Sueddeutsche Zeitung".

Suele to podstawowy defensor Bayernu i reprezentacji Niemiec. W obecnym sezonie rozegrał 11 meczów w barwach monachijczyków we wszystkich rozgrywkach. Był także podstawowym obrońcą Niemców w kwalifikacjach do Euro 2020. Teraz jednak przejdzie operację, po której czeka go bardzo długa rehabilitacja.

Zła passa Bayernu



Ostatni weekend nie był szczęśliwy dla Bayernu. Drużyna straciła punkty w lidze, z gry wypadł wspomniany Suele, a na niedzielnym treningu chwile grozy przeżyli piłkarze i sztab szkoleniowy, kiedy na murawę upadł Corentin Tolisso. W pewnym momencie Francuz przewrócił się i złapał za serce. Natychmiast podbiegli do niego koledzy z zespołu i lekarz Peter Ueblacker.

Jak poinformował dziennik "Bild", po chwili francuski pomocnik wstał, ale zakomunikował trenerowi Niko Kovacovi i Ueblackerowi, że kręci mu się w głowie. Zajęcia zostały przerwane, a piłkarz udał się do szatni. Po przejściu kolejnych badań okazało się, że z zawodnikiem wszystko jest w porządku. Nie zmienia to faktu, że Tolisso porządnie wszystkich nastraszył.

Po 8 kolejkach Bayern zajmuje trzecie miejsce w tabeli Bundesligi.