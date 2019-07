Siedział w więzieniu, przeżył katastrofę i był "królem kiełbas". Koniec ery Hoenessa w Bayernie

"Drobne problemy mięśniowe". Lewandowski obejrzał mecz z Milanem w szatni Nici z pojedynku... czytaj dalej » Wydarzeń - tych jasnych, i tych dramatycznych, o których pamiętać nie chce - Hoeness ma w życiorysie pod dostatkiem.



17 lutego roku 1982 prywatnym odrzutowcem wybrał się na mecz reprezentacji. Spał w tyle maszyny. Przy lądowaniu doszło do katastrofy, dwaj piloci i jeden z pasażerów zginęli. Przeżył tylko on. Doznał urazu głowy, miał złamane ramię, połamane żebra, urazy klatki piersiowej i nóg. Ale żył.



Z wypadku nie pamięta nic.



Siedział w więzieniu, tym samym, w którym po puczu monachijskim osadzono Adolfa Hitlera. Hoenessa na 3,5 roku skazano w roku 2014, za oszustwa podatkowe. W trakcie procesu wyszło na jaw, że kwota zaległości wynosi 28,5 mln euro, a nie - jak początkowo myślano - 3,5. Za kratami spędził 21 miesięcy, częściowo tylko nocami.

Wspomnienia, którymi szczycić się może, a nawet powinien, pochodzą z boiska. Tam błyszczał.

Hoennes: bycie trenerem nie interesowało mnie nigdy

Z Bayernem - którego barwy reprezentował w sezonach 1970-1979, choć w tym ostatnim wypożyczony był do FC Nuernberg - trzy razy sięgnął po triumf w Bundeslidze oraz Pucharze Europy. Z Gerdem Muellerem siali postrach pod bramką rywali, potwierdzi to każdy. W reprezentacji wystąpił 35 razy, zdobywając pięć bramek. Mistrzem świata został raz (1974), Europy też (1972).



Potężne sukcesy.

Źródło: Newspix Poza rodziną Bayern jest dla Hoenessa najważniejszy

Przegrał z kontuzjami. Ta pierwsza poważna dopadła go w roku 1975. - Naderwanie łąkotki było wtedy dużym problemem. Podczas rehabilitacji miałem czas na przemyślenia. Wiedziałem, że chcę zostać w futbolu. Jako menedżer, bycie trenerem nie interesowało mnie nigdy - opowiada.



W FC Nuernberg tydzień w tydzień miał z kolanem problemy, mniejsze albo większe. Gra poniżej poziomu, który by go zadowalał, nie wchodziła w rachubę, decyzja była zatem prosta - koniec kariery. - Chciałem odejść w miarę zdrowy, móc normalnie chodzić - tłumaczy.

Rummenigge: zbudował klub od nowa

"LEwanBRONski". Trafił do kosza z połowy boiska To, że Robert... czytaj dalej » Nowy etap otworzył - a jakże - z przytupem. 1 maja roku 1979 został menadżerem Bayernu, najmłodszym w Bundeslidze. Było święto pracy, dzień wolny, ale nie dla Hoenessa. On nie zna tego określenia.



Karl-Heinz Rummenigge, wtedy piłkarz zespołu, doskonale pamięta tamten dzień. - Uli stanął naprzeciw nas, ubrany w szarą marynarkę. Oznajmił to, co już wiedzieliśmy - że będzie menedżerem - wspomina gwiazda niemieckiej piłki, dzisiaj prezes rady nadzorczej Bayernu.



Nikt nie zdawał sobie sprawy, że zaczyna się nowa era. - Zbudował klub od nowa, od podstaw - mówi Rummenigge. - Kibice nie zdają sobie sprawy z tego, jak Bayern wyglądał i funkcjonował te 40 lat temu. 12 pracowników, osiem milionów marek długu. Inny świat.



Na mecze, rozgrywane na Stadionie Olimpijskim, przychodziło średnio 35 tys. widzów. Nie wszystkie transmitowano w telewizji. - Oczywiście, że na początku nie wiedziałem, co i jak robić. Wszystkiego musiałem się nauczyć na błędach, które popełniałem - przyznaje Hoennes.



Pomysł klubowego sklepu przyleciał z nim z Kalifornii. Z San Francisco miał przywieźć dla syna kurtkę gracza futbolu amerykańskiego Joe Montany. Od razu powiedział żonie, że u nich, w Monachium, kibice też będą kupować rzeczy związane z klubem - dla siebie i swoich dzieci. - To, jak Bayern wygląda teraz, to zasługa Ulego. Jego wiedzy i oddania. Jesteśmy szczęściarzami, że trafił nam się ktoś taki - twierdzi Rummenigge.

Jesteśmy szczęściarzami, że trafił nam się ktoś taki - mówi Rummenigge o Hoenessie

Każdego gola świętował jak mały chłopiec

Pieniądze zawsze umiał zarabiać. Już po karierze piłkarskiej - świata futbolu rzecz jasna nie rzucając - założył firmę produkującą kiełbasę. Podtrzymał rodzinne tradycje - jego tata był wziętym, cenionym i szanowanym mistrzem rzeźnickim. Uli na tym polu sukces też osiągnął, i to wielkich rozmiarów. "Król Kiełbasek", jak czasami go nazywano, produkty dostarczał potentatom na rynku.



Teraz prezesem firmy jest jego syn.



Nowy kontrakt Lewandowskiego tylko kwestią czasu. "Takiego piłkarza nie można stracić" Nowy kontrakt... czytaj dalej » Najważniejszy - poza rodziną - i tak zawsze był Bayern. Rywale z innych klubów krytykowali go na całego, nie zostawiano na nim suchej nitki - że agresywny, że nieetyczny, że podkupuje graczy. Nie dbał o to. - Jasne, że w drodze do celu przepychałem się łokciami, ale zawsze chciałem, by od stołu negocjacyjnego zadowolone wstawały wszystkie strony - zapewnia.



Rummenigge wspomina wygraną 5:0 - z 6 kwietnia 2019, kiedy dwie bramki dla bawarskiej ekipy zdobył Robert Lewandowski - nad Borussią Dortmund. - Każdego gola Uli świętował jak mały chłopiec. Bayern to jego życie, jest jego największym fanem. Dla piłkarzy, tych swojej drużyny, był i jest typem przyjaciela. Każdy może do niego zadzwonić nawet w nocy.



Przez jakiś czas mieszkał u niego Mehmet Scholl, pomocnik Bayernu. Co w tym niezwykłego, pomógł swojemu piłkarzowi, kiedy ten tej pomocy potrzebował. - Mam duży dom, bez problemów pomieści się kilkanaście osób. Mam też mieszkanie w Monachium, do dyspozycji przyjaciół - mówi Hoeness.

Co chciałby w szerokim świecie zobaczyć, kiedy wreszcie będzie miał na to czas jako turysta? - Niestety, podróżowanie jest dla nas uciążliwe, bo mamy psa. W rodzinie właściwie wszystko kręci się wokół niego - tłumaczy.