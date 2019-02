Prezydent Bayernu broni Lewandowskiego. "Całkowicie się zmienił"

Mecze ligi niemieckiej można oglądać na kanałach ELEVEN SPORTS w player.pl

Lewandowskiemu dostało się ostatnio od byłego piłkarza bawarskiego klubu Dietmara Hamanna. Niemiec powiedział, że "Lewy" jest największym problemem mistrzów Niemiec.

- On nie ma za wielu przyjaciół w Monachium. Jest mocno kontrowersyjny. Jego zachowanie na boisku jest bardzo irytujące. Wymachuje rękoma, pokazuje jakieś teatralne gesty. To sprawia, że jest samotnikiem. Wiem, że regularnie zdobywa bramki, ale brakuje mu goli w najważniejszych meczach. Te miał Mario Mandzukić, z którym Bayern wygrał Ligę Mistrzów. Lewandowski nie może się tym pochwalić. Jego apatyczne ruchy na boisku sprawiają, że powoli staje się problemem Bayernu - stwierdził Hamann w rozmowie z telewizją Sky.

Jak nie strzela, to asystuje

Dogrywka i pięć goli w Berlinie. Lewandowski asystował Męczarnie Bayernu... czytaj dalej » Bayern w środę wyszarpał zwycięstwo z Herthą Berlin w 1/8 finału Pucharu Niemiec. Bawarczycy wygrali po dogrywce 3:2, a "Lewy" zaliczył dwie asysty. Na koncie ma już dziewięć kluczowych podań w tym sezonie. Tylko Joshua Kimmich ma więcej (12). Mecz w stolicy Niemiec był 28. występem kapitana polskiej reprezentacji w tym sezonie. Strzelił w nich 24 gole.

- Wygraliśmy i nie dbam o to, co ktoś mówi na mój temat, zwłaszcza że jest to zupełnie głupie gadanie. Nie sadzę, że Dietmar Hamann zna się wystarczająco na taktyce - odpowiedział Lewandowski.

Zmienił się

Uli Hoeness, szef Bayernu, stanął za nim murem. - Robert całkowicie się zmienił i stał się takim prawdziwym piłkarzem Bayernu. Jest naturalnym przedłużeniem myśli trenera Niko Kovaca, jak Thomas Mueller i Manuel Neuer. I jest bardzo komunikatywny - wyliczał prezydent klubu.

Lewandowski będzie miał szanse udowodnić Hamannowi, że w wielkich spotkaniach nie zawodzi. Bayern w 1/8 finału Ligi Mistrzów zmierzy się z Liverpoolem. Pierwsze spotkanie odbędzie się 19 lutego na Anfield Road. - Jestem przekonany, że Robert jest zdeterminowany i chce wygrać te rozgrywki - dodał Hoeness.