Ronaldo strzelił po raz 700. "Nie szukam rekordów, one szukają mnie"

Spotkanie z mistrzami Europy Ukraińcy zaczęli od mocnego uderzenia. Już w szóstej minucie prowadzenie dał im Roman Jaremczuk, a w 27. podwyższył je Andrij Jarmołenko. Kibice gospodarzy mogli myśleć o świętowaniu awansu na Euro 2020.

"Imponujący wynik"

Choć później inicjatywa zdecydowanie należała do Portugalii, to gości stać było tylko na honorowe trafienie. W 72. minucie rzut karny wykorzystał Ronaldo.



Dla CR7 był to gol jubileuszowy, siedemsetny. Sztuka ta udała się wcześniej tylko pięciu zawodnikom, i to takim sławom jak: Josef Bican, Romario, Pele, Ferenc Puskas i Gerd Mueller. Wszyscy już dawno temu zakończyli kariery.



Most goals in football history:



Josef Bican - 805

Pele - 779

Romario - 748

Puskas - 709

Gerd Muller - 701

@Cristiano Ronaldo - 700



- Piękny moment w mojej karierze, ale okazał się gorzki, ponieważ nie wygraliśmy. Musimy jednak być dumni, ponieważ rozegraliśmy świetny mecz - podsumował występ Portugalczyk.

Tym razem po strzeleniu przez niego gola nie było tradycyjnego wyskoku, tylko przeżegnanie się i spojrzenie ku niebiosom. Dlaczego? - Dziękuję w ten sposób wszystkim, kolegom z drużyny, trenerom, którzy pomogli mi osiągnąć ten imponujący wynik - dodał.

Piętnaście goli od rekordu wszech czasów

Na dorobek Ronaldo składa się 450 trafień dla Realu Madryt, 118 dla Manchesteru United, 95 dla drużyny narodowej, 32 dla Juventusu oraz pięć dla Sportingu.

Jeszcze 15 w narodowych barwach i pobije niezwykły rekord Irańczyka Ali Daeiego, który ze 109 golami jest najlepszym strzelcem wszech czasów, jeśli chodzi o występy reprezentacyjne. Były snajper Bayernu i Herthy w 2006 roku zakończył karierę w kadrze.



- Nie szukam rekordów, one szukają mnie - podsumował Portugalczyk.

Szansa na powiększenie dorobku w listopadzie. Mistrzowie Europy zagrają wtedy u siebie z Litwą i Luksemburgiem.

Wyniki meczów 8. kolejki:



14 października, poniedziałek

grupa A

Prisztina: Kosowo - Czarnogóra 2:0 (2:0)

Sofia: Bułgaria - Anglia 0:6 (0:4)

grupa B

Kijów: Ukraina - Portugalia 2:1 (2:0)

Wilno: Litwa - Serbia 1:2 (0:0)

grupa H

Kiszyniów: Mołdawia - Albania 0:4 (0:3)

Reykjavik: Islandia - Andora 2:0 (1:0)

Paryż-St. Denis: Francja - Turcja 1:1 (0:0)



15 października, wtorek

grupa D

Genewa: Szwajcaria - Irlandia (20.45)

Gibraltar: Gibraltar - Gruzja (20.45)

grupa F

Bukareszt: Rumunia - Norwegia (20.45)

Sztokholm: Szwecja - Hiszpania (20.45)

Torshavn: Wyspy Owcze - Malta (20.45)

grupa J

Turku: Finlandia - Armenia (18.00)

Ateny: Grecja - Bośnia i Hercegowina (20.45)

Vaduz: Liechtenstein - Włochy (20.45)



13 października, niedziela

grupa C

Białoruś - Holandia 1:2 (0:2)

Estonia - Niemcy 0:3 (0:0)

grupa E

Węgry - Azerbejdżan 1:0 (1:0)

Walia - Chorwacja 1:1 (1:1)

grupa G

Słowenia - Austria 0:1 (0:1)

Polska - Macedonia Północna 2:0 (0:0)



15 października, wtorek

Beer Szewa: Izrael - Łotwa (20.45)