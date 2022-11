Z kasy Manchesteru City opłaciła wesele i terapię

Zaskakujące nagranie z szatni. Kolega z reprezentacji zlekceważył Ronaldo Można było... czytaj dalej » Księgowi Manchesteru City zainteresowali prokuraturę działaniami jednej z menedżerek po tym, jak w ubiegłym roku odkryli podejrzaną transakcję na kwotę 25 tys. funtów. Ich uwagę zwróciła okrągła kwota przelewu, który "omyłkowo", jak tłumaczyła Barclay, trafił na jej prywatne konto.

Przeprosiła wówczas władze klubu i zobowiązała się do zwrotu pieniędzy.

Jednak po dokładniejszej kontroli wyszło na jaw, że kobieta podobnych transakcji dokonywała już od 2019 roku, a łączna kwota przelewów przekraczała 100 tysięcy funtów. Wówczas wszczęto śledztwo, podczas którego przyznała się do kradzieży. Jak tłumaczyła, pieniędzy potrzebowała na opłacenie swojego wesela, prezentów dla męża i rodziny.

Ciąża i depresja nie chronią przed odsiadką

Wyprowadzone z kasy Manchesteru City pieniądze miały też służyć pokryciu kosztów leczenia depresji, w którą wpadła po przeprowadzce ze Szkocji do Manchesteru.

- Wygląda na to, że będąc setki kilometrów od domu, odizolowana i samotna, szukała pocieszenia w terapii - wyjaśniał przed sądem obrońca oskarżonej Patrick Bucley, próbując uchronić będącą w ciąży Barclay od kary więzienia. - Problem w tym, że terapia odbyła się w istocie na koszt jej pracodawcy - przyznał.

Sąd nie był jednak łaskawy dla złodziejki. Skazał ciężarną Barclay na 18 miesięcy pozbawienia wolności, z czego co najmniej połowę spędzić ma w więzieniu. Zostanie także objęta dodatkowym postępowaniem, które ma wykazać, czy możliwe jest odzyskanie skradzionych przez nią pieniędzy.