Neymar krytykował VAR. Zajmie się nim UEFA

"W związku ze stwierdzeniami piłkarza PSG Neymara uruchomiono śledztwo dyscyplinarne na podstawie Artykułu 31(3) przepisów dyscyplinarnych UEFA” - organizacja poinformowała w oświadczeniu. "Informacje dotyczące tego dochodzenia zostaną udostępnione w odpowiednim czasie" - zaznaczono.

Nie utrzymał nerwów na wodzy

Neymar po dotkliwej porażce nie potrafił utrzymać nerwów na wodzy. Brazylijczyk stwierdził w mediach społecznościowych, że system VAR to m.in. "hańba".

Neymar atakuje sędziów. "Nie rozumieją futbolu. To wstyd!" Na początku... czytaj dalej » "To skandal! Czterech facetów, którzy nie mają pojęcia o futbolu, oglądało powtórkę w zwolnionym tempie... To jest niemożliwe. Co można zrobić z ręką, gdy jest się tyłem do piłki" - denerwował się na Instagramie Nyemar, a wpis zakończył popularnym w Brazylii przekleństwem. Wiadomość została później skasowana.

Groźba zawieszenia

Ewentualne sankcje mogą dotyczyć grzywny lub zawieszenia Brazylijczyka w przyszłym sezonie.

Gwiazdor paryskiego klub u nie wystąpił w obu spotkaniach z Manchesterem United z powodu kontuzji stopy. W pierwszym meczu jego koledzy wygrali na Old Trafford 2:0, ale w rewanżu u siebie przegrali 1:3 i odpadli z rozgrywek na etapie 1/8 finału.

Trzeciego gola dla United strzelił Marcus Rashford z rzutu karnego w czwartej minucie doliczonego czasu. Sędzia wskazał na jedenasty metr po weryfikacji zagrania ręką Presnela Kimpembe na powtórkach wideo. Sytuacja wywołała protesty zawodników gospodarzy i był obiektem kontrowersji po spotkaniu.