UEFA broni polskich sędziów. "Nie znaleziono przekonujących dowodów"

W Portugalii gospodarze zwyciężyli 3:1 po dogrywce (w pierwszym meczu to Roma była lepsza 2:1). O awansie Porto zdecydował gol strzelony z rzutu karnego w 117. minucie. Jedenastka została przyznana po analizie wideo (piłkarz Romy Alessandro Florenzi ciągnął za koszulkę zawodnika Porto Fernando), a system VAR w środę obsługiwali Marciniak i Gil.



"Zostaliśmy okradzeni". Roma wściekła na VAR i polskich sędziów To mógł być... czytaj dalej » "Asystent VAR, po sprawdzeniu linii spalonego - potwierdzając, że napastnik był na prawidłowej pozycji - zapytał sędziego głównego, czy zauważył, że jeden z zawodników AS Roma przytrzymywał rywala w polu karnym. Arbiter poinformował, że nie spostrzegł tego incydentu i poprosił o przygotowanie powtórek, aby mógł sam zobaczyć tę sytuację na ekranie. Analiza przekonała sędziego, że należy podyktować rzut karny" - napisała w uzasadnieniu UEFA.



Później grę znów wstrzymano, aby sprawdzić, czy nie było faulu w polu karnym po drugiej stronie boiska (starcie napastnika Porto Moussy Maregi i snajpera Romy Patrika Schicka), ale i w tej sytuacji zespół sędziowski orzekł na korzyść gospodarzy.



"Sędzia główny był blisko akcji, widział ten incydent i orzekł, że faulu nie było. Mimo wszystko postanowił opóźnić wznowienie gry i dać więcej czasu asystentom VAR, aby obejrzeli sytuację z różnych kamer. Dokonano analizy i nie znaleziono przekonujących dowodów. Arbiter główny został poinformowany przez asystentów VAR, że nie został popełniony oczywisty i istotny błąd i nie ma przesłanek do interwencji VAR ani konieczności obejrzenia powtórek przez samego sędziego głównego" - tłumaczono.



J'suis désolé mais on voit très clairement que Magera se prend les pieds dans schick et le fait tomber pic.twitter.com/zR8hM7LDuh — Mathys Roland (@MathysRoland1) 6 marca 2019





Karny w Paryżu prawidłowy

Dyrektor Romy chciał się bić z kibicami. Teraz za wszystko przeprosił W Romie jeszcze... czytaj dalej » Kolejna kontrowersja dotyczyła zagrania ręką w polu karnym Paris Saint-Germain przez obrońcę mistrza Francji Presnela Kimpembe w końcówce spotkania z Manchesterem United. Czerwone Diabły wykorzystały jedenastkę, ustalając wynik na 3:1, dający im awans do ćwierćfinału.



"Ponieważ arbiter główny nie widział tego zdarzenia dokładnie, po rekomendacji VAR obejrzał powtórki na ekranie. Sędzia potwierdził, że dystans, jaki pokonała piłka, nie był krótki i nie należy twierdzić, że uderzenie w rękę było niespodziewane. Ramię obrońcy nie było ułożone blisko ciała, co powiększyło jego powierzchnię i w ten sposób zatrzymał on piłkę zmierzającą w kierunku bramki. Dlatego podyktowano rzut karny" - wyjaśniono.

Kontrowersja w Madrycie

Wspomniano także o incydencie ze spotkania Real Madryt - Ajax Amsterdam (1:4), po którym Królewscy, obrońcy trofeum, zostali wyeliminowani z Champions League. Kontrowersje pojawiły się przy golu gości na 3:0. Akcja rozpoczęła się od linii bocznej, gdy - zdaniem wielu - piłka wyszła całym obwodem poza boisko i sędziowie powinni przyznać aut dla Realu. Gra była jednak kontynuowana, a kilka sekund później bramkę zdobył Serb Dusan Tadić.



"Nie było przekonujących dowodów, że piłka w całości wyszła poza boisko, po dokładnej analizie VAR wszystkich dostępnych materiałów wideo i obrazów. Asystent (tzw. sędzia liniowy), który był idealnie ustawiony, uznał, że piłka nie przekroczyła w całości linii bocznej. Nie była wymagana analiza wideo przez sędziego głównego, dlatego słusznie uznano bramkę" - napisano.



Do ćwierćfinału Champions League, obok Manchesteru United, Porto i Ajaxu, awansował także w tym tygodniu Tottenham Hotspur. Pozostałe spotkania 1/8 finału odbędą się we wtorek i w środę.