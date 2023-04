UEFA wybiera gospodarza Euro 2025. Polska kandydatem

Piłkarskie Euro kobiet w Polsce? PZPN zgłosił kandydaturę Polski Związek... czytaj dalej » Gospodarza Euro 2025 wybierze Komitet Wykonawczy UEFA. W tym gronie zasiada Zbigniew Boniek, ale zgodnie z przepisami jako przedstawiciel kraju-kandydata nie może głosować.

Kontrkandydatami Polski są Francja, Szwajcaria oraz wspólne kandydujące Dania, Finlandia, Norwegia i Szwecja. Wtorkowe obrady w Lizbonie mają potrwać od godz. 13 do 17.

Boniek: Polska ma fantastyczne atuty

"Po zakończeniu posiedzenia Komitetu Wykonawczego odbędzie się krótka ceremonia ogłoszenia zwycięskiej oferty" - przekazała UEFA w komunikacie.

- Wybór należy do pozostałych. Zobaczymy, jak to się rozstrzygnie. Uważam, że organizacja mistrzostw w jednym państwie jest lepsza niż rozłożona na kilka krajów. Nie można też patrzeć wyłącznie przez pryzmat dokonań w futbolu. Trzeba rozbudowywać zainteresowanie piłką kobiecą. Europa Środkowa powinna dostać swoją szansę, a Polska ma na dodatek fantastyczną bazę, między innymi stadiony i boiska – przyznał Boniek.



Dzień później w Lizbonie odbędzie się 47. Kongres Zwyczajny UEFA, podczas którego wybrany będzie prezydent tej organizacji. Zostanie nim - przez aklamację - jedyny kandydat, czyli Aleksander Ceferin. 55-letni Słoweniec pełni tę funkcję od 2016 roku.



Podczas środowych obrad Kongresu UEFA zmieni się również część składu Komitetu Wykonawczego. Wybranych zostanie ośmiu nowych członków na czteroletnią kadencję, w tym co najmniej jedna kobieta, a także jeden członek na dwuletnią kadencję. Głosowanie na gospodarza Euro kobiet dzień wcześniej odbędzie się jeszcze w dotychczasowym składzie.