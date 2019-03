Tylko kara finansowa za wulgarny gest Simeone

Simeone to prawdziwy wulkan emocji. W trakcie meczu nigdy nie siedzi na ławce, zawsze przekazuje wskazówki piłkarzom i gestykuluje. W rozgrywanym 20 lutego spotkaniu Atletico z Juventusem wybuchł po pierwszym golu dla swojego zespołu – odwrócił się w stronę trybuny i złapał za krocze.

Zwłaszcza we włoskiej prasie nie brakowało głosów, że powinien zostać ukarany i w spotkaniu rewanżowym usiąść na trybunach. Jednak UEFA nie zdecydowała się na taki krok.



Europejska Unia Piłkarska ukarała Simeone, ale jedynie finansowo. Argentyńczyk będzie musiał zapłacić 20 tysięcy euro. Poza tym uniknął poważniejszych konsekwencji, choć w przeszłości był już na dywaniku UEFA – w finale poprzedniej edycji Ligi Europy zabrakło go na ławce, gdy jego podopieczni wygrywali rozgrywki rozbijając Olympique Marsylia (3:0).

W przeszłości też tak robił

Dzień po meczu Simeone przeprosił za swój gest, tłumacząc, że w przeszłości robił podobnie m.in. na boiskach Serie A w barwach Lazio.

- Przyznaję, że to nie był zbyt miły gest, ale czułem, że muszę go wykonać. Robiłem to już kiedyś jako piłkarz Lazio i teraz to powtórzyłem, by pokazać naszym kibicom, że mamy cojones. Jeśli ktoś poczuł się urażony, przepraszam – powiedział Argentyńczyk.

Spotkanie rozgrywane na Wanda Metropolitano zakończyło się wygraną Atletico 2:0. Rewanż odbędzie się 12 marca w Turynie.