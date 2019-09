Ancelotti przerażony. "W dwa miesiące można zbudować dom, a oni nie odnowili szatni"

Milik wciąż nie jest gotowy do gry. Występ z Liverpoolem wątpliwy Wszystko wskazuje... czytaj dalej » Stadion Napoli, jak w przypadku większości włoskich klubów, jest w rękach miasta. To wysłużony obiekt, który długo nie był remontowany. Okazją do renowacji była letnia uniwersjada w Neapolu. Prace remontowe odbywały się też po zakończeniu imprezy, odnowione miały być m.in. szatnie.

Z tego powodu ekipa Piotra Zielińskiego i Arkadiusza Milika pierwsze dwa mecze nowego sezonu rozgrywała na wyjeździe. Plan był taki, że w sobotę na mecz z Sampdorią wszystko będzie już gotowe i neapolitańska drużyna wróci na swój słynny obiekt. Pojawiły się jednak wątpliwości, czy tak się stanie, bo wyjątkowo krytycznie na temat szatni wypowiedział się trener Ancelotti.

Ancelotti: brak słów

"Widziałem, jak wyglądają szatnie. Brak mi słów. Zaakceptowałem prośbę klubu, dotyczącą rozegrania dwóch pierwszych meczów na wyjeździe, dzięki czemu prace będą mogły być wykonane zgodnie z obietnicą" - oficjalna strona internetowa Napoli cytowała szkoleniowca.



Queste le condizioni degli spogliatoi del Napoli dello stadio San Paolo, a 70 ore da #NapoliSampdoria, che hanno scatenato la reazione di @MrAncelotti contro Regione, Comune e Commissari. pic.twitter.com/YAROtscwIh — Official SSC Napoli (@sscnapoli) September 12, 2019





"W dwa miesiące można zbudować dom, a oni nie byli w stanie odnowić szatni! Gdzie mamy się przebrać na mecze z Sampdorią i Liverpoolem?" - pytał zirytowany.

"Jak region, miasto i komisarze mogą nie respektować zobowiązań? To pachnie lekceważeniem i brakiem więzi z drużyną tego miasta. Jestem przerażony" - dziwił się.

Wykonawca uspokaja

Dziennik "London Evening Standard" dowiedział się, że UEFA zamierza dokładnie przyjrzeć się obiektowi Napoli i sprawdzi, czy szatnie będą na odpowiednim poziomie na hitowy mecz z Liverpoolem w najbliższy wtorek. Firma wykonująca remont zapewnia, że wszystko zostanie wykonane zgodnie z planem.

- Tak, jak planowano, w piątek rano przekażemy stadion miastu w idealnym stanie, idealnie funkcjonalny. Jestem zszokowana, bo zawsze mieliśmy dobre stosunki z Napoli. Przeczytałam komentarze Ancelottiego, który nie był nawet na stadionie. Myślę, że musieli mu pokazać stare zdjęcia - powiedziała w rozmowie z serwisem CalcioNapoli24 Floriana Smiraglia nadzorująca prace wykończeniowe.