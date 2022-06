"To nie może się powtórzyć". UEFA wydała oświadczenie w sprawie finału Ligi Mistrzów

Przypomnijmy, że przed spotkaniem pomiędzy Realem Madryt a Liverpoolem policja musiała siłą powstrzymywać fanów, którzy próbowali wejść na stadion. Prewencyjnie użyto nawet gazu łzawiącego, ucierpiały przy tym m.in. kobiety i dzieci. W wyniku dramatycznych zdarzeń mecz na Stade de France został opóźniony o przeszło pół godziny, a do aresztu trafiło 39 osób. Opóźniony finał Ligi Mistrzów. Francuska minister sportu obwiniła kibiców Liverpoolu Amelie... czytaj dalej »

UEFA zleciła dochodzenie

Po finale zarówno hiszpański, jak i angielski klub wezwały do przeprowadzenia śledztwa w tej sprawie. W piątek UEFA wydała oświadczenie, w którym przeprosiła kibiców za powstałe zamieszanie.

"UEFA pragnie szczerze przeprosić wszystkich kibiców, którzy musieli doświadczyć lub byli świadkami przerażających i niepokojących wydarzeń przed finałem Ligi Mistrzów, który powinien być świętem europejskiego futbolu klubowego. Żaden fan piłki nożnej nie powinien znaleźć się w takiej sytuacji. To nie może się powtórzyć" - napisano w komunikacie.

UEFA podkreśliła, że będzie współpracować ze wszystkimi stronami, aby wyjaśnić przyczyny chaosu przed bramami stadionu.

"Zleciliśmy już dochodzenie, na którego czele stanął Portugalczyk Tiago Brandao Rodrigues. Ma ono na celu ustalenie pełnego obrazu wydarzeń z 28 maja tak, aby zapobiec podobnym incydentom w przyszłości" - dodano.

"Po zakończeniu śledztwa raport trafi na stronę UEFA" - zakończono oświadczenie.



UEFA wishes to sincerely apologise to all spectators who had to experience or witness frightening and distressing events in the build-up to the UEFA Champions League final last week.



An independent review will seek to establish a full picture of what occurred.



Full details: — UEFA (@UEFA) June 3, 2022





Finał Ligi Mistrzów pomiędzy Realem Madryt a Liverpoolem zakończył się wygraną Królewskich 1:0. Gola na wagę tytułu w 59. minucie strzelił Brazylijczyk Vinicius Junior.