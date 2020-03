Mecze Ligi Mistrzów i Ligi Europy odwołane

"L'Equipe": Euro zostanie przeniesione na kolejny rok Zdaniem... czytaj dalej » Piątkowa decyzja UEFA oznacza, że między innymi nie dojdzie do zaplanowanych na wtorek, środę i czwartek rewanżowych spotkań 1/8 finału Ligi Mistrzów i Ligi Europy.

"W świetle rozprzestrzeniania się COVID-19 w Europie oraz decyzji podejmowanych przez rządy krajów UEFA zdecydowała o przełożeniu przyszłotygodniowych meczów" - napisano w komunikacie.

Co zrozumiałe, jednocześnie poinformowano, że przesunięte zostało losowanie ćwierćfinałów, które miało się odbyć 20 marca.

Dalsze decyzje mają zostać przekazane w odpowiednim czasie.

Już wcześniej odwołano mecze Juventus Turyn - Olympique Lyon i Manchester City - Real Madryt. W piątek ujawniono, że zarażony koronawirusem jest pomocnik Chelsea Callum Hudson-Odoi. Natomiast między Hiszpanią a Włochami obowiązują restrykcje w podróżowaniu.

Odwołane spotkania 1/8 finału Ligi Mistrzów:

Bayern Monachium - Chelsea (pierwszy mecz 3:0)

Barcelona - Napoli (1:1)

Manchester City - Real Madryt (2:1)

Juventus - Olympique Lyon (1:0)

Odwołane spotkania 1/8 finału Ligi Europy:

Wolves - Olympiakos (pierwszy mecz 1:1)

Leverkusen - Rangers (3:1)

Szachtar Donieck - Wolfsburg (2:1)

Kopenhaga - Basaksehir (0:1)

Basel - Frankfurt (3:0)

Manchester United - LASK (5:0)

W czwartek nie odbyły się mecze 1/8 finału LE Sevilla - Roma oraz Inter Mediolan - Getafe.

We wtorek kluczowe decyzje

Można spodziewać się, że kluczowe postanowienia zapadną we wtorek. Wówczas, na specjalnej wideokonferencji, władze UEFA będą dyskutować z przedstawicielami europejskich związków i klubów na temat dalszego przebiegu piłkarskich rozgrywek na Starym Kontynencie, a także organizacji tegorocznych mistrzostw Europy.