Manchester City wykluczony z Ligi Mistrzów

Dodatkowo angielski klub został ukarany grzywną w wysokości 30 mln euro.

Sankcje dotyczą złamania przez Manchester City przepisów licencyjnych oraz tzw. Finansowego Fair Play. Chodzi o naruszenia z lat 2012-2016.

Specjalna komórka UEFA kontrolująca finanse klubów miała też udowodnić, że City zawyżyło przychody od sponsorów, nierzadko będącymi organizacjami powiązanymi z właścicielami. Manipulowało również przy informacjach o rentowności klubu. Jak dodano w oświadczeniu europejskiej federacji, Manchester "zawiódł we współpracy przy dochodzeniu".

Anglicy w oświadczeniu przyznali, że są "rozczarowani, ale nie zaskoczeni" decyzją Izby Orzekającej UEFA. Zapowiedzieli, że się od niej odwołają.

Przeciw finansowym tarapatom

Finansowe Fair Play to regulacje, których przestrzegania UEFA wymaga od sezonu 2011/2012. Sprowadzają się do tego, żeby kluby nie wydawały więcej niż zarobiły. Dzięki temu mają nie popadać w tarapaty finansowe.

Głównym bodźcem do wprowadzenia FFP była inspekcja UEFA, z której wynikało, że ponad połowa z 655 europejskich klubów poniosła finansowe straty w stosunku do poprzedniego roku.

Manchester City to aktualny mistrz Anglii. W obecnym sezonie po 25. kolejce zajmuje drugie miejsce, ale do prowadzącego Liverpoolu traci aż 22 punkty.