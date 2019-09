UEFA ogłosiła nazwę nowych rozgrywek klubowych

Polska pozostaje w elicie Ligi Narodów. UEFA potwierdziła zmiany Reprezentacja... czytaj dalej » Zdecydował o tym obradujący we wtorek w Lublanie Komitet Wykonawczy Europejskiej Unii Piłkarskiej.



Turniej będzie "trzecim poziomem" europejskiej rywalizacji w Europie - po Lidze Mistrzów i Lidze Europy.

Zmiana liczby uczestników

Od sezonu 2021/2022 liczba uczestników fazy grupowej LE spadnie z 48 do 32, ale i tak większa liczba drużyn będzie miała okazję spróbować swoich sił na europejskiej arenie. W Europa Conference League również rywalizować będą 32 kluby (zostaną rozlosowane na osiem czterozespołowych grup, faza pucharowa rozpocznie się od 1/8 finału).

Nie przewidziano zmian w formacie Champions League.



Mecze nowych rozgrywek odbywać się będą w czwartki, podobnie jak spotkania Ligi Europy (godz. 18.45 i 21.00).