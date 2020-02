Ogromne zainteresowanie biletami na Euro. "Zmiażdżenie wszystkich rekordów"

Kownacki po operacji. "Od piątku walka" Dawid Kownacki... czytaj dalej » "Wpłynęła bezprecedensowa liczba aplikacji po bilety na turniej finałowy tego lata. To zmiażdżenie wszystkich rekordów" - napisano na oficjalnej stronie internetowej UEFA.

Ogromne zainteresowanie

Rejestracja po bilety odbywała się w dwóch fazach: od 12 czerwca do 12 lipca poprzedniego roku wpłynęło 19,3 mln zgłoszeń, a w grudniu, gdy aplikować mogli kibice zakwalifikowanych do Euro 2020 reprezentacji, pojawiło się kolejne dziewięć milionów chętnych.

"Całkowita suma 28,3 mln jest podwojeniem poprzedniego rekordu i wygląda na to, że wynika w dużej mierze z wyjątkowej natury turnieju, którego gospodarzami jest 12 krajów" - oceniono.

Mecz Niemców z Francuzami jak finał

Jak poinformowano, po bilety na finał na Wembley zgłosiło się ok. 714 tysięcy chętnych. Tylko o cztery tysiące mniej chciałoby obejrzeć spotkanie fazy grupowej pomiędzy Niemcami i Francją w Monachium.

Euro 2020 zostanie rozegrane między 12 czerwca a 12 lipca. Wystąpią w nich 24 reprezentacje, w tym Polska.

Źródło: Getty Images Trofeum Euro 2020

Euro w 12 krajach na 12 stadionach

Przyszłoroczne Euro będzie wyjątkowe. Impreza nie będzie mieć jednego czy dwóch gospodarzy, a odbędzie się w dniach 12 czerwca - 12 lipca na 12 stadionach w 12 krajach. W ten sposób władze futbolu na Starym Kontynencie chcą uczcić 60. rocznicę pierwszego Euro.

W Kopenhadze, Bukareszcie, Amsterdamie, Dublinie, Bilbao, Budapeszcie, Glasgow, Monachium, Baku, Sankt Petersburgu, Rzymie oraz w Londynie rywalizować będą 24 zespoły, które zostaną podzielone na sześć grup.

Cztery ostatnie zespoły wyłonią marcowe turnieje barażowe z udziałem najlepszych drużyn pierwszej edycji Ligi Narodów, które nie przeszły kwalifikacji Euro.

Czwarte Euro dla Polski

Awans na Euro 2020 Polacy wywalczyli w październiku dwie kolejki przed końcem eliminacji, pokonując na Stadionie Narodowym Macedonię Północną 2:0. W listopadzie zapewnili sobie pierwsze miejsce po wyjazdowej wygranej 2:1 z Izraelem. Kwalifikacje zakończyli zwycięskim meczem ze Słowenią 3:2.

25 zdobytych punktów kadry Jerzego Brzęczka to wyrównanie kwalifikacyjnego rekordu kadry, ustanowionego przez drużynę Adama Nawałki, który wprowadzał drużynę na ubiegłoroczny mundial.

Dla polskich piłkarzy będzie to czwarty udział w mistrzostwach Europy. W turnieju finałowym zagrali w 2008 roku w Austrii i Szwajcarii, cztery lata później, gdy wraz z Ukrainą byli współgospodarzami imprezy, oraz w 2016, kiedy we Francji dotarli do ćwierćfinału.

GRUPY EURO 2020:

GRUPA A: Włochy, Szwajcaria, Turcja, Walia

GRUPA B: Belgia, Rosja, Dania, Finlandia

GRUPA C: Ukraina, Holandia, Austria, Zwycięzca baraży ze ścieżki D (Gruzja/Białoruś/Macedonia Północna/Kosowo)

GRUPA D: Anglia, Chorwacja, Czechy, Zwycięzca baraży ze ścieżki C (Szkocja/Izrael/Norwegia/Serbia)

GRUPA E: Hiszpania, Polska, Szwecja, Zwycięzca baraży ze ścieżki B (Bośnia i Hercegowina/Irlandia Północna/Słowacja/Irlandia)

GRUPA F: Niemcy, Francja, Portugalia, Zwycięzca baraży ze ścieżki A (Islandia/Rumunia/Bułgaria/Węgry)