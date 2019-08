VAR swoje, sędzia swoje. Milan bez karnego, Piątek bez szansy na gola

27.09 | Czy w sobotę, czy w niedzielę, czy we wtorek - jemu nie robi to żadnej różnicy. Krzysztof Piątek strzela w Genoi jak szalony. Mecz z Chievo był już piątym z rzędu w którym umieścił piłkę w siatce. Wcześniej w jego klubie nie udało się to żadnemu piłkarzowi. Komentatorzy podczas transmisji powiedzieli o nim "mafijny killer". Włoscy komentatorzy nazywają Polaka "Il Pistolero", czyli rewolwerowiec.

23.02 | "I zabawa trwa nadal. Czy to jeszcze kogoś może dziwić?" - powiedzieli komentatorzy po golu Krzysztofa Piątka w meczu 25. kolejki Serie A z Empoli. Dla polskiego snajpera Milanu był to już 26. gol w tym sezonie we wszystkich rozgrywkach. Dzięki niemu, wyprzedził o jedno trafienie samego Roberta Lewandowskiego.

2.04 | Krzysztof Piątek zdobył 20. bramkę w tym sezonie włoskiej ekstraklasy. Piłkarz AC Milan trafił do siatki w 30. kolejce, a jego zespół zremisował u siebie z Udinese 1:1. Do prowadzącego w klasyfikacji strzelców Fabio Quagliarelli Polakowi brakuje jeszcze jednego gola.

Była 82. minuta spotkania na Dacia Arena w Udine. Milan szukał wyrównania (wcześniej gol Rodrigo Becao) i miał rzut rożny. Piłkę strącił Alessio Romagnoli, a Samir, zamiast głową, trafił ją przedramieniem.

Wprowadzone od początku nowych rozgrywek przepisy stanowią jasno - obrońca musi się spodziewać nadlatującej z rzutu rożnego piłki i każde zagranie ręką, nawet przypadkowe, powinno skutkować rzutem karnym. W niedzielę sędzia Pasqua był innego zdania. Co więcej, po kilkukrotnym obejrzeniu powtórek, Milanowi nie przyznał nawet rzutu rożnego, a wskazał na rozpoczęcie gry od bramki Udinese. Tę ostatnią decyzję zrozumieć nie sposób.



SKANDAL WE WŁOSZECH?!



Piłkarz Udinese Calcio zagrał ręką w polu karnym, a sędzia - po analizie VAR - wskazał na... rzut bramkowy. AC Milan pozbawiony jedenastki, K. Piątek szansy na gola!



A skoro nie karny, to dlaczego Rossoneri nie wykonywali rzutu rożnego?! pic.twitter.com/FObJVcHXp6 — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) August 25, 2019





Najbardziej rozczarowany mógł czuć się Krzysztof Piątek, który w tym sezonie jest odpowiedzialny w Milanie za strzelanie z jedenastu metrów.

"Zależy od wyczucia sędziego"

Milan z Piątkiem rozczarowali. Porażka bez celnego strzału Falstart Milanu... czytaj dalej » Kontrowersja nie mogła przejść bez echa we włoskich mediach. "Mniej lub bardziej rozłożone ręce, mniej lub bardziej umyślne zagranie i naturalne lub nienaturalne ułożenie ciała - coraz trudniej zrozumieć zasady decydujące o rzucie karnym" - irytują się dziennikarze największej sportowej gazety "La Gazetta dello Sport".

"Ledwie trzy dni temu słyszeliśmy, że nasi sędziowie są bliscy doskonałości i przyswoili już nowe przepisy. Zaprzeczyła temu już pierwsza kolejka. Poziom sędziowania po letniej przerwie wcale nie wzrósł" - dodano.

- Ręka Samira? Wszyscy znają moje zdanie na temat rąk w polu karnym. Może pojawiły się nowe wytyczne, ale według mnie to zawsze powinno zależeć od interpretacji sędziego. Czy mi się to podoba, czy nie - takie są zasady. Trzeba ocenić dynamikę i to, czy zagranie ręką było zamierzone, czy nie. Nawet przy systemie VAR zależy od wyczucia sędziego - to z kolei punkt widzenia trenera Milanu Marco Giampaolo.

1. kolejka Serie A:

sobota

Parma - Juventus 0:1

Fiorentina - Napoli 3:4

niedziela

Udinese - Milan 1:0

Roma - Genoa 3:3

Cagliari - Brescia 0:1

Sampdoria - Lazio 0:3

SPAL - Atalanta 2:3

Torino - Sassuolo 2:1

Verona - Bologna 1:1

poniedziałek

Inter - Lecce