Juventus mógł przypieczętować tytuł. Prowadził, ale przegrał w doliczonym czasie

Szansa, by już w czwartek świętować 36. w historii i dziewiąte z rzędu mistrzostwo Włoch, pojawiła się po środowym, bezbramkowym remisie Interu z Fiorentiną. Warunkiem było zwycięstwo Starej Damy w Udine.

A z kim jak z kim, ale z tym rywalem Juventus właściwie zawsze jest górą - tak było w dziewięciu z dziesięciu potyczek. Pierwszy i ostatni raz drużyna z Turynu przegrała z Zebrami dawno temu, bo w 2015 roku. Kapitalny Szczęsny. Juventus wygrał w hicie Powoli rozstrzyga... czytaj dalej »

Pierwszy taki obrońca w tym sezonie

Chociaż zespół Maurizio Sarriego zaczął tak, by tradycji stało się zadość - od szarż na bramkę - to pierwszą groźniejszą sytuację stworzyli gospodarze (Łukasz Teodorczyk z powodu kontuzji nie znalazł się w kadrze meczowej). W 8. minucie blisko trafienia samobójczego był Danilo. Po próbie wybicia piłka zatrzymała się na słupku bramki Szczęsnego.

Więcej działo się pod przeciwną, którą strzegł Juan Musso. Najczęściej drogi do siatki szukali ci najskuteczniejsi: Cristiano Ronaldo i Paulo Dybala. Po ich strzałach piłka albo nieznacznie mijała bramkę, albo na posterunku był Musso. Argentyńczyk nie miał jednak nic do powiedzenia w 41. minucie. Ładnym uderzeniem po ziemi z dystansu zaskoczył go Matthijs de Ligt.



To już czwarta bramka niespełna 21-letniego holenderskiego obrońcy w tym sezonie. W pięciu czołowych ligach Europy próżno szukać drugiego tak skutecznego młodego piłkarza grającego na tej pozycji.

Udinese wróciło

Na odpowiedź gospodarzy nie trzeba było długo czekać. Sygnał ostrzegawczy wysłał tuż po przerwie Ilija Nestorovski - zbyt łatwy jednak, by zaskoczył Szczęsnego. Druga próba była już znacznie lepsza. W 52. minucie piłkę z lewej strony idealnie dośrodkował Ken Sema, a Macedończyk pięknym uderzeniem głową tzw. szczupakiem nie dał szans polskiemu bramkarzowi.



Po strzeleniu gola Udinese złapało wiatr w żagle, a mecz się wyrównał. Juve próbowało strzałami z dystansu, ale celowniki Ronaldo i spółka mieli tego dnia rozregulowane.

Skuteczniejsi byli miejscowi. W drugiej minucie doliczonego czasu kapitalną indywidualną akcją popisał się Seko Fofana. Piłka przeszła pod rękoma interweniującego Szczęsnego. W ekipie z Udine szał radości - skończyło się jej wygraną 2:1 i przełamaniem złej serii.



Tytuł odroczony do niedzieli?

Dla lidera Serie A to była dopiero pierwsza z czterech piłek meczowych. Już w niedzielę druga - czyli starcie na własnym stadionie z Sampdorią, w której występują Bartosz Bereszyński i Karol Linetty. Trzy punkty będą równoznaczne ze świętowaniem tytułu.

Wyniki 35. kolejki:

wtorek

Atalanta Bergamo - Bologna 1:0

Sassuolo - Milan 1:2

środa

Parma - Napoli 2:1

Lecce - Brescia 3:1

Inter Mediolan - Fiorentina 0:0

Sampdoria - Genoa 1:2

Torino - Verona 1:1

SPAL Ferrara - Roma 1:6

czwartek

Udinese - Juventus 2:1

Lazio - Cagliari