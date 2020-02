Inter męczył się z Udinese, ale Lukaku zrobił swoje

Christian Eriksen podczas testów medycznych przed transferem do Interu został przywitany przez fanów.

Drągowski nie zatrzymał Ronaldo. Niesamowita seria Portugalczyka W niedzielne... czytaj dalej » Jeszcze przed wieczornym meczem Udinese z Interem było jasne, że nawet w przypadku okazałego zwycięstwa Nerazzurrich liderem tabeli pozostanie Juventus. W niedzielne popołudnie turyńczycy pokonali u siebie 3:0 Fiorentinę i mieli sześć punktów przewagi nad zajmującym trzecie miejsce w tabeli zespołem z Mediolanu. Ponadto podopiecznych Contego o jeden punkt wyprzedzali piłkarze Lazio, którzy mają jeszcze jeden mecz zaległy.

Debiut Eriksena i kopanina

Najważniejszym wydarzeniem pierwszej połowy, był debiut w Serie A - wcześniej zagrał w Pucharze Włoch - pozyskanego z Tottenhamu Christiana Eriksena.

Duński pomocnik starał się jak mógł, ale było widać, że nie jest jeszcze zgrany z kolegami z Interu – miał kilka dobrych podań, ale koniec końców defensorzy Udinese zawsze byli we właściwym miejscu i czasie. Być może byłoby mu łatwiej, gdyby zagrać mógł zawieszony za czerwona kartkę Lautaro Martinez – brak argentyńskiego napastnika był aż nadto widoczny. Zastępował go 18-letni Sebastiano Esposito.

Źródło: Getty Images Eriksen zadebiutował w Interze

Obie ekipy grały niedokładnie. Nie brakowało zwykłej kopaniny, która niewiele miała wspólnego z prawdziwym futbolem. Łącznie oddano zaledwie trzy celne strzały, co najlepiej świadczy o poziomie meczu i zaangażowaniu w ofensywie. Tak naprawdę żadna ze stron schodząc do szatni, nie miała powodów do zadowolenia.

Dwa gole Lukaku

Po przerwie zrobiło się nieco ciekawiej. Udinese zaczęło grać odważniej, dzięki czemu również przyjezdni mieli więcej miejsca, by przeprowadzić akcję. Ponadto zmiany dokonane przez Contego wprowadziły sporo ożywienia – zeszli Eriksen i Esposito, a na murawie pojawili się Marcelo Brozović i Alexis Sanchez.

W 64. minucie kibice Interu doczekali się gola. Lukaku oddał sprytny strzał między nogami obrońcy, który kompletnie zaskoczył bramkarza. Chwilę później Belg podwyższył na 2:0, gdy pewnie wykorzystał rzut karny podyktowany za faul Juana Musso na Sanchezie.

Źródło: Getty Images Romelu Lukaku strzelił dwa gole dla Interu

Wynik już się nie zmienił. Inter traci trzy punkty do prowadzącego Juventusu i o dwa wyprzedza Lazio. Jednak rzymianie mają o jeden mecz rozegrany mniej.

Udinese – Inter Mediolan 0:2 (0:0)

Bramki: Lukaku (64, 71 – rzut karny)