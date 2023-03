Zlatan z rekordem na osłodę. Pierwszy taki 41-latek

Trzy kluby, czterech włoskich trenerów. Pierwszy taki przypadek w Lidze Mistrzów Dawno już włoska... czytaj dalej » Ibrahimović wykonywał jedenastkę w doliczonym czasie pierwszej połowy, gdy Milan przegrywał 0:1 po golu Roberto Pereyry.

Strzał Szweda obronił Marco Silvestri, ale sędzia dopatrzył się złamania przepisów przez jednego z piłkarzy Udinese i zarządził powtórkę. Tym razem "Ibra" już się nie pomylił.

Costacurta wyprzedzony

Dzięki temu przeszedł do historii jako najstarszy strzelec gola w Serie A. Dokonał tego w wieku 41 lat i 166 dni. Dotychczas rekord należał do innego piłkarza Milanu - Alessandro Costacurty, który zapisał się w kronikach w 2007 roku, w wieku 41 lat i 25 dni. Co ciekawe, również w meczu z Udinese i też z rzutu karnego.

Bramka słynnego Szweda niewiele jednak dała. Jeszcze przed przerwą, tuż po jego trafieniu, gola na 2:1 dla Udinese strzelił Beto, a w 70. minucie wynik ustalił Kingsley Ehizibue.

W tabeli Udinese awansowało na ósme miejsce z dorobkiem 38 pkt, natomiast broniący tytułu Milan pozostał na czwartym - 48.



1 - Zlatan Ibrahimovic è il marcatore più anziano nella storia della Serie A (41 anni e 166 giorni), superando Alessandro Costacurta (41 anni e 25 giorni, nel maggio 2007). Storico.#UdineseMilanpic.twitter.com/ZoXnVeOl2x — OptaPaolo (@OptaPaolo) March 18, 2023





Wyniki 27. kolejki Serie A:

piątek

Sassuolo - Spezia 1:0

Atalanta Bergamo - Empoli 2:1



sobota

Udinese - AC Milan 3:1

Monza - Cremonese 1:1

Salernitana - Bologna 2:2

niedziela

Sampdoria Genua - Verona

Fiorentina - Lecce

Torino - Napoli

Lazio Rzym - AS Roma

Inter Mediolan - Juventus Turyn