Złośliwy Guardiola: szanuję Arsenal na boisku, ale nie poza nim

13 lipca CAS niespodziewanie uchylił wykluczenie Manchesteru City na dwa sezony z Ligi Mistrzów. Miała to być kara za złamanie zasad finansowego fair play w latach 2012-2016. Skończyło się jedynie na pomniejszonej grzywnie w wysokości 10 mln euro, która początkowo miała wynieść trzy razy tyle. W porównaniu z widmem wykluczenia z Ligi Mistrzów jest to karą po prostu symboliczną.

"Najbogatsze kluby i kraje mogą robić, co chcą". Klopp i Mourinho o zniesionym zakazie dla City - Nie sądzę, żeby... czytaj dalej » Przed Trybunałem Arbitrażowym City miał przeciwko sobie całą koalicję angielskich klubów, które właśnie w Lozannie domagały się sprawiedliwości i pociągnięcia ligowego przeciwnika do odpowiedzialności. Według BBC zeznawać przeciwko City zdecydowały się Chelsea, Burnley, Leicester, Liverpool, Manchester United, Tottenham i właśnie Arsenal, od którego miała wyjść inicjatywa.

Domagał się przeprosin

Menedżer City nie może przeboleć zaangażowania londyńczyków w sprawę. Zresztą zaraz po decyzji CAS Guardiola domagał się przeprosin i zaprzestania podobnych praktyk.

Do sprawy wrócił przy okazji półfinału Pucharu Anglii. - Przeciwnicy zawsze zasługują na mój szacunek i wyrazy uznania. Mam pełen szacunek do tego, co Arsenal robi na boisku. Nie za bardzo poza boiskiem, ale na boisku mnóstwo - zdobył się na uszczypliwość kataloński menedżer.

Londyńczycy przegrali z City w sądzie, ale na boisku byli górą. W sobotę na Wembley Kanonierzy wygrali 2:0, a oba gole strzelił Pierre-Emerick Aubameyang.

Już parę tygodni temu Manchester City zapewnił sobie udział w fazie grupowej Ligi Mistrzów w przyszłym sezonie. Niezależnie od wyników dwóch ostatnich kolejek Premier League zakończy rozgrywki jako wicemistrz Anglii. Tytuł przypadł Liverpoolowi.