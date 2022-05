Niemieckie media: dwa żądania Lewandowskiego

Video: tvn24

Lewandowski o swojej formie i Złotej Piłce

- Przestałem o tym myśleć. Podchodzę do tego spokojnie. Wolę się skupić na rzeczach, które są ważne aktualnie. Czas, by o tym myśleć będzie tuz przed galą, albo już na niej. Nie ma sensu o tym za dużo myśleć. To wielka rzecz, wiadomo, ale jest jeszcze trochę do roboty przed galą - mówi o plebiscycie Złotej Piłki Robert Lewandowski.

»