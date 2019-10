Trener pobił młodych piłkarzy w przerwie meczu. "Zabiję was, co za hańba"

30.10.2019 l W tureckim środowisku piłkarskim zawrzało. Do sieci wyciekło nagranie z 2016 roku, na którym widać, jak trener Halit Kurt brutalnie bije piłkarzy prowadzonej przez siebie drużyny do lat 19. Tłumaczenie szkoleniowca jest absurdalne.

Wszystko wydarzyło się 1 października 2016 roku, ale sprawa ujrzała światło dzienne dopiero w tym tygodniu za sprawą nagrania, które trafiło do mediów społecznościowych. Tureccy dziennikarze nie zdradzają, kto jest jego autorem, ale przybliżają szerszy kontekst wydarzeń sprzed trzech lat.

Prowadzona przez Kurta drużyna Kayseri Meysuspor przegrywała z Kayseri Idman Yudu 1:3, a to wpędziło szkoleniowca w furię. Mężczyzna wparował do szatni, każdego z piłkarzy potężnie uderzył w twarz, przy okazji wykrzykując "zabiję was, co za hańba". Ostatecznie Kayseri wygrało tamte spotkanie 5:3, ale skandaliczne zachowanie Kurta nie ujdzie mu płazem. Choć długo mógł mieć na to nadzieję.

Długie zawieszenie i absurdalne argumenty

Po publikacji w mediach społecznościowych sprawą zajęła się turecka federacja piłkarska. Krewki szkoleniowiec został zawieszony na 1035 dni, a serwis "Fanatik" donosi nawet, że wobec tak długiej dyskwalifikacji Kurt zdecydował się zakończyć karierę trenerską.

W oficjalnym komentarzu Kurt sprawę bagatelizuje. Sprawia wrażenie, jakby nie miał sobie nic do zarzucenia. - Nie tylko ja używam takich metod. Były one szeroko stosowane przez poprzednie pokolenia. Wszyscy wiedzą, że Alex Ferguson uderzył Davida Beckhama. Fatih Terim też bije swoich graczy od czasu do czasu. Ja kocham moich zawodników. Mamy relację rodzic-dziecko. Jeśli chodzi o udostępniony film, muszę powiedzieć, że wydarzenia z szatni nie powinny stać się własnością publiczną. To jak sprawy z łóżka małżeńskiego - wypalił Kurt, próbując się bronić.

Trener przyznał również, że po nagłośnieniu sprawy stał się celem ataków. - Są ludzie, którzy wyklinają moją zmarłą matkę. Już ich zidentyfikowałem i wytoczę im proces. To, że ja przeklinałem, nie daje im prawa do obrażania mnie i mojej rodziny - stwierdził.