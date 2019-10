13 sekund i po meczu. O czym myślał turecki bramkarz?

Miał być rzut karny, była czerwona kartka. Kuriozalne symulowanie obrońcy Wisły Obrońca Wisły... czytaj dalej » To był moment. Sędzia Mustafa Ogretmenoglu ledwo zdążył rozpocząć mecz pomiędzy Konyasporem a Malatyasporem, piłkarze wymienili kilka podań w środku boiska, aż jeden z zawodników gości kopnął piłkę w kierunku pola karnego gospodarzy.

Była dokładnie 13. sekunda spotkania, kiedy bramkarz Konyasporu jak gdyby nic złapał piłkę w ręce. Problem w tym, że interweniował poza polem karnym, co oznaczało dla niego koniec meczu.

Nie czekał na sędziego

Kirintili nawet nie czekał na sędziego i od razu zaczął podążać w stronę szatni, zdejmując rękawice. Na chwilę odwrócił się tylko do sędziego, żeby w 20. sekundzie zobaczyć czerwoną kartkę. W drodze do szatni ze wstydu chował twarz pod koszulką.

Grający w osłabieniu przez całe spotkanie bez kilkunastu sekund gospodarze przegrali 0:2 i dali się wyprzedzić Malatyasporowi w tabeli. Pierwszego gola strzelił znany z występów w Legii Warszawa Guilherme, dla którego było to już czwarte trafienie w sezonie. Na początku drugiej połowy wynik ustalił Robin Yalcin.

Stop what you are doing and WATCH this now Serkan Kırıntılı broke the record for the earliest sending off ever in Turkish football history when he did this pic.twitter.com/oCfHLvQYjS — TFTV Turkish-Football (@TurkFootballTV) October 21, 2019

Wina Kirintilego była ewidentna, błąd tym dziwniejszy, że popełnił go doświadczony, 34-letni bramkarz i były reprezentant Turcji, ale trener Konyasporu na konferencji prasowej potraktował go z wyrozumiałością.

- To wszystko działo się w ułamku sekund. Mogę powiedzieć, że był to poważny błąd. Ale ja też przez lata grałem w piłkę - opowiadał Aykut Kocaman, który był napastnikiem. - Nie trafiałem do pustej bramki, pudłowałem, też popełniałem błędy - rozgrzeszał swojego zawodnika w myśl zasady, że ludzie są tylko ludźmi.