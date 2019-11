Przeraźliwe gwizdy przed meczem. Później awans Turcji i Francji

Zanim sędzia dał sygnał do rozpoczęcia spotkania, doszło do nieprzyjemnej sytuacji. Podczas odgrywania islandzkiego hymnu narodowego tureccy kibice przeraźliwie gwizdali. I to przez całą pieśń. Wydawało się, że takie sceny już dawno przeszły do historii. W Stambule, na stadionie, gdzie swoje mecze rozgrywa Galatasaray, udowodniono niestety, że nie.



Maybe I'm a traditionalist but I really think national anthems and minute silences should be respected. Sport is supposed to be about more than this kind of behaviour.



Anyway, Turkish fans boo Iceland anthem and I'm cringing quite a lot.pic.twitter.com/L0uOtFJ385 — Can Okar (@canokar) November 14, 2019





Być może to odpowiedź za potraktowanie tureckich piłkarzy w Islandii przy okazji pierwszego meczu obu drużyn w czerwcu. Po wylądowaniu w Rejkiawiku Turcy przez kilka godzin byli wówczas długo przeszukiwani i kontrolowani. Dodatkowo kapitanowi Emre Belozoglu podczas spotkania z mediami na lotnisku ktoś zamiast mikrofonu podstawił szczotkę toaletową. Tureccy kibice oraz politycy byli oburzeni. Mówili o braku szacunku. Strzelili gola i znów zasalutowali. Kontrowersyjne świętowanie Turków Polityka na... czytaj dalej »

Dwie poprzeczki i turecki ratownik

W czwartek piłkarze Senola Gunesa potrzebowali punktu do zapewnienia sobie awansu. Z pewnością mieli jednak w pamięci, że jedynej porażki w tych eliminacjach doznali właśnie z Islandią (1:2). Z kolei szanse wyspiarzy na bezpośredni awans przedłużała tylko wygrana w Stambule. Tyle, że na wyjazdach z dziewięciu poprzednich spotkań ekipa Erika Hamrena wygrała tylko jedno.

W pierwszej połowie więcej niż składnych akcji było szarpanej gry, walki i żółtych kartek (dwie, a w całym meczu sześć, w tym dwie poza boiskiem).

Druga rozpoczęła się podobnie. Dopiero w 53. minucie z niemal zerowego kąta z prawego skrzydła ni to strzelał, ni dośrodkowywał Burak Yilmaz. Piłka otarła się o górną część poprzeczki bramki rywali. Co ciekawe, w końcówce niemal identycznym dośrodkowaniem popisał się, tym razem z lewej strony, Yusuf Yazici. I znów Hannes Halldorsson tylko się przyglądał, jak piłka zatrzymuje się na poprzeczce.

Najlepszą okazję w 82. minucie stworzyli sobie Islandczycy, którzy przez większość meczu nie mieli nic do powiedzenia. Po rzucie rożnym świetnie głową uderzał Hordur Magnusson. Piłka minęła już bramkarza, jednak z linii bramkowej kapitalnie wybił ją Merih Demiral. Potem była jeszcze dobitka - niecelna. Skończyło się wynikiem 0:0, który dał upragniony awans Turkom.

Źródło: PAP/EPA/TOLGA BOZOGLU Sporo walki było w meczu Turcji z Islandią

Francja kolejna

Taki wynik dał awans nie tylko Turkom, ale też Francuzom, którzy swój mecz z Mołdawią rozpoczną o 20.45. W tabeli z 20 punktami prowadzą piłkarze znad Bosforu, którzy o jeden punkt wyprzedzają mistrzów świata. Trzecia jest Islandia, która nie ma już szans na wyprzedzenie francuskiej reprezentacji w grupie.

Pewne awansu są już także reprezentacje Polski, Belgii, Hiszpanii, Rosji, Włoch i Ukrainy.

Czwartkowe mecze 9. kolejki:



grupa H

Turcja - Islandia 0:0

Francja - Mołdawia (Saint-Denis, 20.45)

Albania - Andora (Elbasan, 20.45)

grupa A

Anglia - Czarnogóra (Londyn, godz. 20.45)

Czechy - Kosowo (Pilzno, 20.45)



grupa B

Serbia - Luksemburg (Belgrad, 20.45)

Portugalia - Litwa (Faro, 20.45)