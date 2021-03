"Nie Katar, a kac". W Holandii duże rozczarowanie falstartem eliminacji

Już do przerwy Pomarańczowi przegrywali w Stambule po dwóch golach Buraka Yilmaza, a na początku drugiej połowy prowadzenie Turków podwyższył Hakan Calhanoglu. Żeby przypomnieć sobie drugi taki mecz, w którym Holendrzy tak szybko przegrywali tak wysoko, kibice tej reprezentacji musieli cofnąć się do 1961 roku. Wówczas 0:3 było po 36 minutach starcia z Węgrami.



1961 – Turkey's 3-0 against the Netherlands after 46 minutes is the fastest against Oranje in a competitive game (excl. friendlies) since 1961, when they trailed 3-0 after 36 mins v Hungary. Shock. pic.twitter.com/ju4nU8qPkR — OptaJohan (@OptaJohan) March 24, 2021

Wprawdzie obraz meczu odmienili nieco holenderscy rezerwowi - najpierw w 75. minucie trafił Davy Klaasen, a chwilę później kontaktową bramkę uzyskał Luuk de Jong - jednak w końcówce znowu błysnął Yilmaz, który w 81. minucie dołożył trzeciego gola. Jest pierwszym piłkarzem od 1980 roku i Niemca Klausa Allofsa, który popisał się hat-trickiem w starciu z Oranje.



3 - Burak Yilmaz is the first player with a hat-trick against the Netherlands since Klaus Allofs for Germany in 1980. Decisive. pic.twitter.com/8EQCF2uBiM — OptaJohan (@OptaJohan) March 24, 2021





Straty mógł jeszcze zmniejszyć Memphis Depay, ale nie wykorzystał rzutu karnego. Ostatnim holenderskim piłkarzem, który pomylił się z jedenastu metrów w regulaminowym czasie gry był w 2000 roku Frank De Boer, obecny selekcjoner Pomarańczowych.



1 - Memphis Depay is the first player to see his penalty in regular time (excl. shoot-outs) for the Netherlands saved by the goalkeeper since Frank de Boer in 2000 against Italy. Denied. pic.twitter.com/fHYhGSyYfT — OptaJohan (@OptaJohan) March 24, 2021

50-latek nie rozpaczał długo po porażce. - Rywale byli dzisiaj śmiertelnie skuteczni, to bardzo zły wynik, ale nie muszę tu chyba stać przed wami ze łzami w oczach, prawda? - powiedział po meczu do dziennikarzy telewizji NOS.

Źródło: Getty Images Frank de Boer ma o czym myśleć

- Oczywiście, to cios. Wszyscy wiemy, że musimy szybko przestawić przełącznik. To był pierwszy mecz, zostało nam jeszcze dziewięć. Musimy wyjść na prostą i upewnić się, że nie stracimy więcej punktów - podkreślił De Boer.

Mniej optymistyczne są holenderskie media. "Katastrofalny wieczór", "Gorzkie rozczarowanie reprezentacją" - pisze "De Telegraaf" i ostrzega: "To pierwsza faza alarmu".

Najbardziej poczytny dziennik w tym kraju dodaje, że "statystyki nie wróżą dobrze po falstarcie w eliminacjach do mistrzostw świata".

Gdy Holendrzy nie wygrywali w ostatnich latach pierwszego meczu podczas eliminacji mistrzostw świata lub Euro, to później brakowało ich na głównym turnieju.

Tak było przy okazji mundialu w 2002 roku (Holandia zremisowała na starcie kwalifikacji z Irlandią 2:2) oraz mistrzostw Europy w 2016 roku (zaczęli od porażki 1:2 z Czechami). Czyżby porażka na starcie eliminacji do katarskiego mundialu przywoływała złe demony?

"Nie Katar, a kac dla Oranje" - pisze holenderski dziennik, podkreślając, że "w mediach społecznościowych zaczęły się żarty z reprezentacji i nie wzięły się one z powietrza".

Tylko sześć punktów?

Okazja do rehabilitacji jeszcze w tym miesiącu. W sobotę wicemistrzowie świata z 2010 roku podejmą Łotwę, a we wtorek zagrają na wyjeździe z Gibraltarem.

Wyniki i program meczów pierwszej kolejki eliminacji mistrzostw świata w strefie UEFA:



GRUPA A

środa, 24 marca

Serbia - Irlandia 3:2 (1:1)

Portugalia - Azerbejdżan 1:0 (1:0); mecz Turynie



GRUPA D

środa, 24 marca

Finlandia - Bośnia i Hercegowina 2:2 (0:0)

Francja - Ukraina 1:1 (1:0)



GRUPA E

środa, 24 marca

Estonia - Czechy 2:6 (1:4); mecz w Lublinie

Belgia - Walia 3:1 (2:1)



GRUPA B

czwartek, 25 marca

Szwecja - Gruzja (Sztokholm, 20.45)

Hiszpania - Grecja (Granada, 20.45)



GRUPA C

czwartek, 25 marca

Bułgaria - Szwajcaria (Sofia, 18.00)

Włochy - Irlandia Płn. (Parma, 20.45)



GRUPA F

czwartek, 25 marca

Izrael - Dania (Tel Awiw, 18.00)

Mołdawia - Wyspy Owcze (Kiszyniów, 20.45)

Szkocja - Austria (Glasgow, 20.45)



GRUPA I

czwartek, 25 marca

Andora - Albania (Andorra la Vella, 20.45)

Węgry - Polska (Budapeszt, 20.45)

Anglia - San Marino (Londyn, 20.45)



GRUPA J

czwartek, 25 marca

Liechtenstein - Armenia (Vaduz, 20.45)

Rumunia - Macedonia Płn. (Bukareszt, 20.45)

Niemcy - Islandia (Duisburg, 20.45)