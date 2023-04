Tunezyjski piłkarz nie żyje. Podpalił się w akcie protestu

Julia Ituma nie żyje. Tragiczna śmierć utalentowanej włoskiej siatkarki Tragiczne wieści... czytaj dalej » W przeszłości Issaoui występował w tunezyjskiej ekstraklasie w barwach US Monastir. O jego śmierci poinformowała w piątek rodzina.

Zbyt rozległe poparzenia

Ryad, brat Nizara, powiedział dziennikarzom, że w wyniku samopodpalenia piłkarz miał oparzenia trzeciego stopnia. Lekarzom nie udało się ocalić jego życia.

Na filmie opublikowanym na Facebooku przed samopodpaleniem Issaoui tłumaczył, że powodem jego protestu były nieprawdziwe oskarżenia pod jego adresem o terroryzm w miejscowości Haffouz, w centralnej Tunezji. Oskarżenia ze strony policji pojawiły się po jego narzekaniach na ceny bananów.

- Za spór z kimś, kto sprzedaje banany po 10 dinarów (13,9 zł - red.) zostałem oskarżony o terroryzm na posterunku policji. Terroryzm za skargę dotyczącą bananów - nie dowierzał na filmie Issaoui.



#Tunisia:Former footballer Nizar Issaoui has died of his wounds after setting himself on fire in front of police station-in self-filmed video he shouted that he had been handed terrorism charges after dispute with fruit seller, before setting himself on fire #نزار_العيساوي#تونسpic.twitter.com/3xilVNzl7V — sebastian usher (@sebusher) April 14, 2023





Następstwem śmierci były protesty członków jego rodziny przed tym samym komisariatem policji. W zgromadzeniu udział wzięli także postronni obywatele.

Występujący na pozycji napastnika Issaoui osierocił czwórkę dzieci.