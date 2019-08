Tuchel postawił warunki. "Neymar odejdzie, gdy znajdziemy następcę"

Neymar zamierza zrobić wszystko, co w jego mocy, aby wrócić na Camp Nou. Brazylijski gwiazdor najchętniej nie zaglądałby już do Paryża, tylko bezpośrednio z ojczyzny zameldował się w Barcelonie. Jak zakończy się serial z udziałem 27-letniego napastnika?

Koniec wakacji dla Brazylijczyka. Neymar, w środku transferowego zamieszania, wrócił do treningów z PSG. Bardzo możliwe, że piłkarz opuści Paryż i przeniesie się do Barcelony. O Neymara stara się również Real Madryt.

W meczu drugiej kolejki Ligue 1 PSG niespodziewanie przegrało ze Stade Rennes 1:2. W kadrze zabrakło Neymara, ale konferencja prasowa i tak została zdominowana przez pytania dotyczące przyszłości 27-latka.

Na początku Francuscy dziennikarze zapytali Tuchela o formę Brazylijczyka, który niedawno wrócił do treningów z drużyną.

- W tej chwili nie jest możliwe, aby grał, ponieważ nie trenował jak pozostali piłkarze. Ryzyko odniesienia kontuzji jest w związku z tym zbyt duże - odpowiedział tajemniczo Niemiec.

Postawił ultimatum

Niemiec zapewnił, że nie wyobraża sobie sytuacji, w której klub ot tak pozbywa się jednego ze swoich najlepszych piłkarzy. Przy okazji trener mistrzów Francji "delikatnie" zasugerował, że oczekuje pozyskania piłkarza, który będzie w stanie go zastąpić.

- Neymar nie odejdzie, jeśli nie znajdziemy jego następcy. To jest po prostu nierealne. Nie możemy go stracić i nie mieć nikogo w zamian. To jasne, że jeśli zostanie. to będziemy mieć zawodnika, który pomoże nam wygrywać - zapewnił 45-latek.

Tuchel zwrócił również uwagę, że sprawa jest o wiele bardziej skomplikowana, niż mogłoby się wydawać. - Zawsze powtarzam to samo: okno transferowe jest otwarte dłużej niż przez 10 dni. Myślicie, że załatwimy sprawę jutro lub pojutrze? - zapytał dziennikarzy.

W grze o pozyskanie Neymara liczą się przede wszystkim FC Barcelona i Real Madryt. Z informacji, które ostatnio napływają, można odnieść wrażenie, że negocjacje utkwiły w martwym punkcie.

Okno transferowe w ligach hiszpańskiej i francuskiej jest otwarte do 2 września