Hat-trick w hicie. Aguero katem Arsenalu

Kamień z serca w City. Guardiola przedłużył do 2021 roku

Manchester United wciąż niepokonany. Niezawodny Rashford Po potknięciu... czytaj dalej » The Citizens szybko chcieli zmazać plamę po wyjazdowej porażce 1:2 z Newcastle United. W niedzielę na Etihad Stadium przyjechał Arsenal, który w ostatnich dwóch kolejkach zwyciężył z Chelsea i Cardiff City.

Na korzyść Manchesteru City przemawiała nie tylko gra na własnym obiekcie, ale też fakt, że Pep Guardiola nigdy wcześniej nie przegrał meczu z drużyną, którą prowadził Unai Emery.

Popisał się szczupakiem

Już w 48. sekundzie Aguero mógł się cieszyć z gola. Po błędzie Aleksa Iwobiego świetną piłkę z lewej strony do "Kuna" zagrał Aymeric Laporte, a ten popisał się szczupakiem. Błyskawiczne trafienie nie było jednak najszybszym golem Argentyńczyka w tym sezonie. W poprzedniej kolejce, we wspomnianym meczu z Newcastle United, 30-letni piłkarz bramkarza Srok pokonał w 24. sekundzie.

W 9. minucie piłka po raz drugi wpadła do bramki gości. Bernda Leno pokonał Laporte. Reprezentant Francji był w tej sytuacji na spalonym i sędzia trafienia nie uznał. Być może był to moment, który obudził Kanonierów, bo już w kolejnej akcji zdołali wyrównać. Futbolówkę głową z bliska do siatki gospodarzy wpakował Laurent Koscielny.

Nietypowy gość przerwał mecz w Anglii. "Czarny kot przynosi pecha" Rzadki to widok,... czytaj dalej » Na przerwę to jednak zawodnicy Guardioli schodzili z prowadzeniem. W 44. minucie swojego drugiego gola w tym meczu strzelił Aguero. Tym razem dokładnym podaniem obsłużył go Raheem Sterling.

Lepszy tylko Shearer

W drugiej połowie Aguero skompletował hat-tricka. Towarzyszyły temu spore kontrowersje. Powtórki pokazały bowiem, że Argentyńczyk, znów po podaniu Sterlinga, piłkę do bramki skierował ręką. Sędzia Martin Atkinson uznał, że nie było to celowe zagranie, o co duże pretensje mieli gracze Arsenalu.

Dla "Kuna" był to już 10. hat-trick w Premier League. Pod tym względem lepszy od niego jest tylko Alan Shearer, który 11 razy w jednym meczu strzelał trzy lub więcej goli.

Mając pełną kontrolę po przerwie, The Citizens ograli Arsenal 3:1. Po tym zwycięstwie zespół Guardioli do prowadzącego Liverpoolu traci dwa punkty. The Reds mają jednak jeden mecz rozegrany mniej. W poniedziałek lider zagra na wyjeździe z West Hamem United.