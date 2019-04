PZPN zwiększa liczbę beniaminków w ekstraklasie

W sezonie 2019/2020 bezpośredni awans do ekstraklasy uzyskają dwie najlepsze drużyny. Trzecim awansującym będzie zwycięzca meczów barażowych z udziałem klubów, które na koniec sezonu zasadniczego znajdą się na miejscach od trzeciego do szóstego. W pierwszym spotkaniu barażowym zagrają ze sobą 3. i 6. drużyna w tabeli, a w drugim 4. i 5. W decydującym o awansie do ekstraklasie meczu barażowym zmierzą się ze sobą zwycięzcy obu par.

Gospodarzami spotkań barażowych będą drużyny, które zakończyły sezon na wyższym miejscu. Baraże odbędą się bez rewanżów. Pierwsze dwa barażowe spotkania rozegrane zostaną 6 czerwca 2020 roku, a mecz finałowy 10 czerwca 2020 roku.

W barażach będą mogły wziąć udział kluby, które otrzymają licencję na udział w rozgrywkach ekstraklasy. W przypadku kiedy drużyna zajmie miejsce premiowane bezpośrednim awansem do ekstraklasy, ale nie spełni wymogów licencyjnych, jej miejsce zajmie kolejny najwyżej sklasyfikowany w tabeli klub.

Drużyny sklasyfikowane od 7. miejsca w dół nie będą mogły brać udziału w meczach barażowych, nawet jeśli pary barażowe będą niekompletne.

Spadać będą po staremu

W przyszłym sezonie Fortuna 1 Ligi nie zmienią się natomiast zasady spadku. Tak jak teraz z ligą z zapleczem ekstraklasy pożegnają się trzy najsłabsze kluby.

Pierwsze miejsce w ekstraklasie w sezonie 2019/2020 już przed tygodniem zapewnił sobie Raków Częstochowa. Drugie powinno przypaść ŁKS, który na trzy kolejki przed końcem rozgrywek ma nad Stalą Mielec komfortową przewagę siedmiu punktów.