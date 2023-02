Zmarł piłkarz wydobyty spod gruzów. Wzruszający wpis klubu

Co najmniej 6300 osób zginęło w trzęsieniach ziemi, które w poniedziałek nawiedziły Turcję i Syrię. 26 tysięcy osób zostało rannych. Ratownicy szacują, że mnóstwo ludzi - w tym całe rodziny - jest uwięzionych pod gruzami budynków. Z powodu fatalnej pogody akcja jest wyjątkowo trudna. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

W Syrii w wyniku trzęsienia ziemi zginęło co najmniej 1700 osób. Wojna domowa i zniszczona infrastruktura nie pomagają w akcji ratunkowej. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

Naukowcy mogą badać stan naprężenia skał, ale to za mało, żeby powiedzieć, kiedy nastąpi trzęsienie ziemi. Kiedy się ono rozpoczyna, jest już za późno. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

Polscy strażacy są wśród zagranicznych ratowników, ktorzy pomagają wydobywać spod gruzów ofiary trzęsienia ziemi. Wylądowali w Turcji po 2 nad ranem lokalnego czasu. Gdy jechali do miejscowości Adiyaman, zostali zatrzymani przez mieszkańców Besni, którzy poprosili ich o pomoc.

Piłkarz wyciągnięty martwy spod gruzów. Jego żona uratowana Ahmet Eyup... czytaj dalej » Liczba ofiar tragicznego trzęsienia ziemi w Turcji i Syrii rośnie. W gronie zmarłych jest wielu sportowców. Dziennik "Hurriyet" poinformował na swojej stronie, że ratownicy znaleźli Tanera Kahrimana, a więc od stycznia zawodnika Kahramanmaras Istiklal Spor.

Zespół grał ostatnio w trzeciej lidze, na czwartym poziomie rozgrywkowym w Turcji.

Miasto Kahramanmaras jest jednym z tych, które najmocniej odczuło skutki wstrząsów mających w kulminacyjnym momencie magnitudę 7,8 w skali Richtera.

Grał w reprezentacji do lat 15

Kahriman miał za sobą występy w reprezentacji kraju do lat 15. Obrońca w styczniu przeszedł z Manavgat Belediyespor do Kahramanmaras Istiklal Spor.



Geçtiğimiz sezon formamızı giyen Taner Kahriman İstiklalspor tesislerinin yıkılması sonucu enkaz altında kalmış, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen vefat etmiştir. Futbolcumuza Allah'tan rahmet, geride kalan acılı ailesine ve İstiklalspor camiasına başsağlığı dileriz. pic.twitter.com/WepQQWK4Jb — 52 Orduspor Futbol Kulübü (@ordusporuz) February 7, 2023





W mediach społecznościowych we wzruszający sposób pożegnał go klub 52 Orduspor FK, w którym grał jeszcze do września zeszłego roku.

"Taner Kahriman, który nosił naszą koszulkę w poprzednim sezonie, znalazł się pod gruzami w wyniku trzęsienia ziemi. Po długiej akcji ratowniczej trafił do szpitala, gdzie zmarł. Niech Bóg się nad nim zlituje" - napisano na Twitterze.

Media podają, że jeszcze kilku zawodników klubu Kahramanmaras Istiklal Spor jest zaginionych. Ich los jest nieznany.

