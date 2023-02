Trwają poszukiwania byłego piłkarza Premier League. Dramatyczny apel trenera

Według najnowszych doniesień, na które powołuje się brytyjska prasa, w tym "Daily Mirror", Atsu jest wśród poszkodowanych trzęsienia ziemi, które nad ranem nawiedziło Turcję i Syrię.

Piłkarz, znany przede wszystkim z gry w Newcastle United, miał się znaleźć pod gruzami, jednak wiele więcej w jego sprawie nie wiadomo. Media podają, że ratownicy podejmują próbę dotarcia do Atsu i kilku innych członków klubu Hataysport, do którego piłkarz dołączył ostatniego lata.

Poszukiwany także dyrektor sportowy

Atsu wciąż ma być wśród poszukiwanych. Nieznany jest także między innymi los dyrektora sportowego klubu Tanera Savuta.

Trener Hatyasporu, były bramkarz reprezentacji Turcji Volkan Demirel opublikował w mediach społecznościowych wideo, na którym ze łzami w oczach zaapelował o szybką pomoc dla wszystkich ofiar i wyraził współczucie dla nich i ich rodzin.

- Nie możemy sobie z tym poradzić. Proszę, wyślijcie jak najwięcej pomocy. Błagam - mówił między innymi.



Volkan Demirel deprem bölgesine acil yardım istedi. pic.twitter.com/mDkPKDtn9q — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) February 6, 2023





Wypatrzyła go Chelsea

31-letni Atsu został pozyskany przez Chelsea latem 2013 roku z Porto, jednak nie doczekał się debiutu w barwach The Blues. Karierę, którą miał spędzić na Stamford Bridge, spędził na wypożyczeniach - kolejno w Vitesse, Evertonie, Bournemouth i Maladze.

Dłużej zagrzał miejsce dopiero w Newcastle. Barw Srok bronił od sezonu 2016/17, awansując z drużyną do Premier League. W angielskiej ekstraklasie rozegrał potem 75 meczów, strzelając trzy gole. Atsu ma też na koncie 60 występów i 10 bramek dla reprezentacji Ghany.

Przez sezon grał w Al-Raed, aż latem 2022 roku podpisał kontrakt w Turcji. W niedzielnym meczu 23. kolejki Super Ligi, na kilka godzin przed trzęsieniem ziemi, jako rezerwowy zdobył dla Hatayspor swoją pierwszą bramkę w rozgrywkach, w doliczonym czasie zapewniając zwycięstwo z Kasimpasą 1:0.



Just see what hristian Atsu's goal last night meant to his team.



Please find him,please pic.twitter.com/1WLbPD3lyk — George Addo Jnr (@addojunr) February 6, 2023

Bilans ofiar rośnie

Liczba ofiar śmiertelnych w południowo-wschodniej Turcji wzrosła do 1498, ranne są 7634 osoby - poinformowała w poniedziałek turecka rządowa agencja ds. sytuacji nadzwyczajnych i klęsk żywiołowych (AFAD). Co najmniej 810 osób zginęło w Syrii - podało ministerstwo zdrowia w Damaszku - a 1315 jest rannych.