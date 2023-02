Media: Christian Atsu wciąż pod gruzami

Video: Marta Warchoł / Fakty po południu

Trudna sytuacja w Turcji po trzęsieniu ziemi. Na pomoc rusza...

Do Turcji lecą polscy strażacy, by pomagać w odnajdywaniu ludzi pod gruzami. Jest ich 76 i są z czterech jednostek. Zabrali ze sobą osiem psów, a także sprzęt poszukiwawczy i do stabilizacji konstrukcji uszkodzonych budynków.

