Tragiczne wieści z Turcji. Odnaleziono ciało Christiana Atsu

Partnerka zaginionego piłkarza prosi o pomoc. "Nadal się modlę i wierzę, że żyje" Partnerka... czytaj dalej » Trzęsienie ziemi, które nawiedziło południową Turcję oraz Syrię zbiera straszne żniwa. Liczba ofiar przekroczyła już 45 tysięcy, a na pewno będzie ich dużo więcej.

Świąt piłki nożnej śledził wiadomości o zaginionym pod gruzami Christianie Atsu. Na skutek wstrząsów zawalił się budynek, w którym mieszkał. Władze klubu Hatayspor, którego barwy reprezentował informowały, że nie ma kontaktu z zawodnikiem.

Tragiczna informacja od menedżera

Poszukiwana trwały, ale z każdym dniem i godziną malały szanse na odnalezienie 31-latka. Na miejscu w Turcji zjawiła się rodzina Atsu, a także najbliżsi przyjaciele z Ghany.

W sobotę sprawdził się najgorszy scenariusz. Menedżer piłkarza Murat Uzunmehmet przekazał tragiczne wieści. "Znaleziono Christiana Atsu, niestety martwego" - napisał na Twitterze. Wcześniej udało się zidentyfikować przedmioty należące do 31-latka.



Christian Atsu bulundu ve maalesef hayatını kaybetti — Murat Uzunmehmet (@MuratUzunmehmet) February 18, 2023





Kilka godzin przed tragedią świętował wygraną

Kilka godzin przed trzęsieniem ziemi w Turcji, Atsu zdobył jedyną bramkę dla Hataysporu w wygranym meczu ligowym z Kasimpasą. Do klubu tureckiej ekstraklasy trafił po wielu latach spędzonych w Anglii, gdzie najdłużej grał w Newcastle United.

W tym sezonie głównie siedział na ławce i głośno się temu sprzeciwiał. Poinformował trenera drużyny Volkana Demirela, że chciałby odejść. Miał nawet zarezerwowany bilet do Francji. Odwołał go po strzeleniu gola.

Atsu to 65-krotny reprezentant Ghany. Zdobył dla swojej reprezentacji dziewięć bramek.