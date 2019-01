Wynajął samolot, chciał zdążyć na trening. Poszukiwania piłkarza trwają

Miał dołączyć do swojej nowej drużyny w Wielkiej Brytanii, ale samolot zaginął. Co stało się z awionetką, na pokładzie której był argentyński piłkarz Emiliano Sala? Wiadomo tylko, że kontakt z samolotem urwał się, gdy znajdował się nad kanałem La Manche. Chwilę wcześniej Sala miał wysłać swoim bliskim wiadomość: "Jestem przerażony. Lecę samolotem, który wygląda, jakby się miał za chwilę rozpaść".

"Samolot jakby miał się rozpaść. Zaczynam się bać". Dramatyczna wiadomość zaginionego piłkarza "Jestem na... czytaj dalej » Do soboty 28-letni Argentyńczyk był zawodnikiem FC Nantes. Tego dnia podpisał kontrakt z występującym w Premier League Cardiff City. Transakcja opiewała na 17 mln euro, co jest rekordem walijskiego klubu.



Na krótko wrócił Francji, by zabrać stamtąd najpotrzebniejszy rzeczy i pożegnać się z kolegami z drużyny. Zamierzał szybko wrócić na Wyspy i we wtorek po raz pierwszy trenować z nową ekipą.



Do mediów dramatyczna wiadomość dotarła właśnie we wtorkowy poranek.

Liniami rejsowymi

Awionetka pilotowana przez 60-letniego Dave'a Ibbotsona wystartowała z Nantes w poniedziałek o 19.15. O 21.30 zniknęła z radarów w pobliżu Wysp Normandzkich. "Jestem na pokładzie samolotu, który wygląda, jakby za chwilę miał się rozpaść" - to ostatnia przesłana najbliższym przez Salę wiadomość.



O wyczarterowanie maszyny - o czym pisze dailymail.co.uk - piłkarz zwrócił się do swoich współpracowników. Jego agent Meissa N'Diaye oraz przedstawiciel Nantes Mark McKay załatwili bilet. - Samolot dostępny był od soboty, wrócić miał w poniedziałek - oznajmił McKay.



Ibbotson był jednym z czterech pilotów, którzy regularnie pokonywali tę trasę, przeważnie z przedstawicielami futbolu.

Rzecznik Cardiff City Mahmet Dalman wyznał z kolei, że klub zaproponował piłkarzowi podróż, ale liniami rejsowymi. Anonimowo jeden z dyrektorów z Premier League, także cytowany przez dailymail.co.uk - wyznał, że prywatne loty są najpopularniejsze, jeżeli ktoś z Wysp musi dotrzeć do Nantes. "To zrozumiałe, skoro w każdym innym przypadku potrzebna jest przesiadka - w Paryżu, Londynie albo Amsterdamie" - oświadczył.

W czwartek rano poszukiwania zostały wznowione.